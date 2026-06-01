IGPVPが関西オフィスを設立

イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田代友樹、以下「IGPVP」）は、2026年6月に関西オフィスを設立し、関西地域での事業活動を本格的に開始いたしました。

関西オフィス設立の背景・目的

IGPVPは、「CENTER OF SYNERGY」をブランドステイトメントに掲げ、LP投資家やスタートアップと共に次世代型の社会を創り出すコミュニティの形成を推進してまいりました。「既存産業と新産業の融合」と「N対Nの共創」を通じて、あらゆる革新の中心に立つことを目指しています。

大阪・京都・神戸などを中心とした関西地域は、製造業・流通・医療・エネルギーなど多様な産業基盤を有するとともに、国内有数の大学・研究機関が集積するイノベーション拠点です。近年は行政・民間が一体となったスタートアップ支援の取り組みも活発化しており、新たなビジネスが生まれやすい土壌が着実に育まれています。

一方、IGPVPはこれまで東京を拠点として全国のスタートアップや事業会社との共創を推進してまいりましたが、関西地域におけるスタートアップエコシステムの発展性に大きな可能性を感じ、同地域に根ざした継続的な関係構築と、よりきめ細やかな支援体制が不可欠であると判断しました。

去る昨年10月には「GLUE! KANSAI」を初開催し、また本年4月には京都地区を中心とした共創コミュニティ活性化を目的とした「GLUE! KYOTO」を開催いたしました。新たに設立する関西オフィスには、当社のキャピタリストが常駐し関西地域のスタートアップ・事業会社・投資家との接点をこれまで以上に強化することで、「N対Nの共創」の場を関西においても広げてまいります。

IGPVPは本拠点を通じて、関西圏のスタートアップエコシステムの発展に貢献するとともに、既存産業と新産業の融合による新たな価値創造を力強く推進してまいります。

関西オフィス概要

設立日：2026年6月1日

新住所：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪北館 JAM BASE 9階

アクセス：JR大阪駅から徒歩約7分

IGPVPについて

イグニション・ポイントグループの投資事業体として2021年に設立。

これからの時代に起こる"あらゆる革新の中心に"なることを目指すべく「CENTER OF SYNERGY」というブランドステイトメントを掲げています。私たちは、LP投資家やスタートアップの皆さまと共に次世代型の社会を創り出すためのコミュニティを形成し、各ファンドの運用を通じて「既存産業と新産業の融合」と「N対Nの共創」を推進していきます。

現在では、以下のファンドをGPとして運用しています。

○CENTER OF SYNERGY FUND（IGPVPのジェネラルファンド）

○JFR MIRAI CREATORS Fund（J.フロント リテイリング株式会社とのCVC）

○Life Design Fund（イオンモール株式会社とのCVC）

○Daiwa House Group GROWTH FUND（大和ハウスベンチャーズ株式会社とのCVC）

○Pride Fund（J.フロント リテイリング株式会社、日本政策投資銀行との事業承継ファンド）

会社名 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

所在地 ：東京都渋谷区東一丁目32番12号 渋谷プロパティータワー8 F

代表者 ：代表取締役 田代友樹

URL ：https://www.vp.ignitionpoint-inc.com/