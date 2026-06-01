関西コレクション 2026A/W出演決定！TikTokイベント2位のONECARAT所属「mugi🌿」がランウェイへ

株式会社AEGIS GROUP

株式会社AEGIS GROUP（本社：東京都渋谷区）が運営するライバー事務所「ONECARAT（ワンカラット）」は、所属ライバー「mugi🌿」が、2026年5月11日～5月17日にTikTok LIVEにて開催されたイベント『関西コレクション2026 AUTUMN&WINTER出演権争奪戦』において、エメラルドチームで第2位を獲得し、その後の総合審査を経て「関西コレクション2026 AUTUMN&WINTER TikTokスペシャルステージ」への出演が正式に決定したことをお知らせいたします。

本イベントは、日本最大級のファッションイベント「関西コレクション2026 AUTUMN&WINTER」のステージ出演権をかけて、TikTok LIVEにて開催された大型企画です。TikTokアプリ内でも最高峰の注目を集め、多くの人気クリエイターが参戦。イベント期間中は連日ランキング争いが白熱し、各チームで熾烈なポイントバトルが繰り広げられました。

4,477万pt超えの応援で審査を突破、関コレ出演が正式決定

本イベントは7日間にわたり開催され、参加クリエイターは配信実績に応じて「ダイヤモンド」「エメラルド」「ルビー」「アメジスト」「トパーズ」の5チームに振り分けられ順位を競い合いました。

「mugi🌿」が挑戦したのは、日頃から高い配信実績を持つ人気クリエイターが集結する“エメラルドチーム”。イベント期間中は、毎日長時間にわたりリスナーと全力で配信を積み重ね、最終日まで順位変動が続く大接戦の中、総獲得ポイント4,477万pt超えという圧倒的な記録で第2位に輝きました。

その結果、関西コレクション出演審査対象クリエイターとして選出。その後、TikTok LIVE運営および関西コレクション実行委員会による総合審査を通過し、2026年8月13日に京セラドーム大阪で開催される「関西コレクション2026 AUTUMN&WINTER TikTokスペシャルステージ」への出演が正式決定しました。各チームTOP30入賞者の中から選ばれたわずか「10組12名」のみが出演権を獲得できる非常に狭き門を突破し、ランウェイへ登場予定です。

配信の枠を超え、リアルイベントでも存在感を放つ注目ライバー

mugi🌿

「mugi🌿」は、過去に開催された『KANSAI COLLECTION 2026 S/S』の出演権争奪戦でもLIVE部門第1位を獲得するなど、数々の大型イベントでトップを走り入賞実績を重ねてきたONECARATを代表する人気ライバーのひとりです。

▼ 過去の『KANSAI COLLECTION 2026 S/S』出演権イベントのプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000059943.html

常に最前線で挑戦を続けてきた彼女が、今回も短期間のハイレベルな戦いの中、多くのリスナーから圧倒的な応援を集めて激戦を突破。その後の厳しい総合審査も見事クリアし、ついに自身初となる「関西コレクション」大舞台への出演権を勝ち取りました。

ライブ配信だけにとどまらず、リアルイベントやモデル分野へと挑戦のステージを広げ、夢の舞台へと駆け上がる「mugi🌿」の今後の躍進に、ますます期待が高まります。

mugi🌿のライブ配信はこちら(https://www.tiktok.com/@mugi_1219k)

ONECARATは今後も、所属ライバー一人ひとりの挑戦と可能性を広げ、配信の枠を超えた新たな活躍の場を創出してまいります。

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、12,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



株式会社AEGIS GROUP運営

・会社HP

https://aegis-group.jp



・ONECARAT公式サイト

https://www.one-carat.com



・LIVER CAMPUS（ライバーキャンパス）

https://one-carat.com/campus



・TALENT NAVI（タレントナビ）

https://talent-navi.com



・IDOL NAVI（アイドルナビ）

https://navi-idol.com



・ラファエル公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCgQgMOBZOJ1ZDtCZ4hwP1uQ



・CAREER BASE（キャリアベース）

https://careerbase-agent.jp