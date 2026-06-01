株式会社TMEICとパラリンアートは、障がい者を対象にしたアートコンテストを開催します。

一般社団法人障がい者自立推進機構

一般社団法人 障がい者自立推進機構 パラリンアート運営事務局（所在地 : 東京都港区、代表理事 松永 昭弘 以下、パラリンアート）はゴールドパートナー契約を締結した、株式会社TMEIC（所在地 : 東京都中央区、取締役社長 川口 章 以下、TMEIC）とともに、全国の障がい者を対象にしたアートコンテストを開催いたします。

◆募集メッセージ

TMEICは、高い技術と製品力を活かし、産業・社会インフラを支えつづけているものづくりの会社です。私たちは「カーボンニュートラル」を目指す産業・社会を、次のステージに進めます。

今回のアートコンテストでは、そうしたTMEICの姿を、TMEICのブランド戦略である

「世界を、次へ。」と、4つのキーワードに表現しました。

キーワード「ささえる」「みらい」「つくる」「あかるい」

これらの言葉を参考に、皆さんの自由な発想で絵を描いてください。

◆アートコンテスト 作品募集テーマ

「世界を、次へ。」を描く

◆応募資格

・パラリンアートへ作者登録されている方

・パラリンアートへの作者登録が可能(任意)な障がいのある方

・応募規約をご確認の上ご了承いただける方

※障がいのある方であれば、”どなたでも”応募可能です。

◆作品募集期間

・2026年6月1日(月)～6月30日(火)

◆選考スケジュール（予定）

[結果発表］：2026年7月予定

※全審査終了後、パラリンアート公式サイトのニュースにて発表

◆賞金

最優秀賞：10万円（1名）

優秀賞：5万円（2名）

※入賞作品は、サスティナビリティレポートの表紙や、会議室への掲示での活用を予定しております。

※アートコンテスト応募詳細はパラリンアート公式サイトをご確認ください。

https://paralymart.or.jp/association

パラリンアート(一般社団法人 障がい者自立推進機構)について

障がい者自立推進機構は、障がい者のアート作品を企業や個人に提供し、その対価としてアーティストへ報酬をお支払いする活動を行っています。この活動の主な目的は、社会参加が難しく、経済的にも困難を抱えている障がい者をサポートすることです。アートを通じて、社会保障費に依存せず、障がい者の社会参加と経済的自立を推進しています。アーティストの登録は無料で、2026年5月現在、全国から約500名の方々にご登録いただいています。

パラリンアートは、障がい者の自立推進を支援するだけでなく、彼らが持つ才能を発揮する場を提供し、挑戦し続ける環境を生み出しています。

パラリンアートの強みは、幅広いパートナー企業の皆様に本取り組みをご採用・ご支援いただいている点です。

企業の皆様に障がい者アートをご活用いただくことで、障がいのあるアーティストの社会参加の機会創出や活動支援に繋がり、アートを通じた経済的自立と活躍の場の拡大を実現しています。

また、パートナー企業の皆様には、アートを「飾る」だけではなく、商品企画、ノベルティ、広告・販促、イベント開催、空間演出など、IR・PR・マーケティング・社内エンゲージメント向上施策としても幅広くご活用いただいております。

今後も本事業を通じて、企業のブランド価値向上や新たな顧客接点の創出、売上拡大に貢献するとともに、「障がい者の積極的な社会参加と経済的自立」ならびに「持続可能な社会の実現」に向けて取り組んでまいります。

◆ホームページ：https://paralymart.or.jp/association/