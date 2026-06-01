いろんなビリケンさんが大集合！「TAMURAKOMA BILLIKEN PROJECT」が第19回ライセンシングジャパンに出展

田村駒株式会社

「ビリケン」のライセンス事業を展開する田村駒株式会社(大阪本社：大阪府大阪市 東京本社：東京都渋谷区、代表者：堀 清人)は、2026年6月17日(水)～19日(金) に東京ビッグサイトにて開催されるライセンス業界日本最大級の専門展「第19回ライセンシングジャパン」に出展することをお知らせいたします。

本ブースでは、オリジナルキャラクター「Chu-Billiken」をはじめとしたビリケンコンテンツをご紹介いたします。

■出展概要

展示会名：コンテンツ東京 2026／第6回 XR・メタバース総合展 夏「第19回 ライセンシングジャパン」

会期：2026年6月17日(水)～19日(金)10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト(西展示棟）

ブース番号：16-68

■展示内容

本ブースでは、ビリケンのアートイベント「BILLIKEN CREATORS OSAKA」から生まれたブランド「Little Beans Town Billiken」「I’m BILLIKEN」の他、今回の展示会でお披露目となるタイ出身の人気アーティストchubbynidaプロデュースによる新しいキャラクター「Chu-Billiken」を初公開いたします。

【Chu-Billiken】

タイ出身の人気アーティストchubbynidaがプロデュースするキャラクター「Chu-Billiken」。海を渡ってアメリカから日本にやってきたビリケンさんが、Chu-Billikenになって再び幸福のアンバサダーとして世界を旅します。

chubbynida(チュビニダ)

https://www.instagram.com/chubbynida/

【Little Beans Town Billiken】

アメリカ生まれ、大阪育ちのビリケンさんが、アメリカの地図に無い街「Little Beans Town」を舞台に活躍する新感覚のアナザーストーリー。1980年代アメリカの映画やポップカルチャーに影響を受けた世界観のもと、Urata Spancallが描く冒険と友情の物語です。

Urata Spancall(ウラタスパンコール)

https://www.instagram.com/urataspancall/

【I’m BILLIKEN】

大阪在住のサーフアート界のレジェンド豊田弘治が描く“I’m BILLIKEN”は優しくハッピーなビリケンさんが特長です。豊田のシグネチャーであるスマイルマークと世界を笑顔にするメッセージ「HAPPINESS TO EVERYONE」を届けます。

豊田弘治(とよだこうじ)

https://www.instagram.com/koji_toyoda_unplugged/

【BILLIKEN CREATORS OSAKA】

「ビリケンをアートに、オーサカを元気に」をテーマに2022年にスタートしたクリエイターの才能支援と文化発信を目的としたプロジェクトで、これまで６回のアートイベントを開催。企業や自治体とのコラボレーションを通じて、クリエイターの活動機会創出にも取り組んでいます。

BILLIKEN CREATORS OSAKA(ビリケンクリエイターズオーサカ)

https://www.instagram.com/billiken.jp/

【田村駒株式会社 会社概要】

1894年（明治27年）創業の生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社。大阪のシンボル「ビリケンさん」のライセンスを展開。その活動の一環として、企業の社会的責任を果たすべく文化・芸術支援に積極的に取り組んでいる。

社名：田村駒株式会社

本社所在地：〒541-0052（〒541‐8580）大阪市中央区安土町3-3-9/〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-10

資本金：12億4,000万円

事業内容：生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社

ホームページ：https://tamurakoma.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ

田村駒株式会社 ブランドビジネス室内

担当：森下

contact@billiken.jp