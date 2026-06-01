【コープみらい】「今一番よみきかせたい絵本」を選ぶ！「第2回 みんなのよみきかせ絵本大賞」に協賛

コープデリ生活協同組合連合会

生活協同組合コープみらい（本部：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：熊崎 伸、以下「コープみらい」）は、日本生活協同組合連合会や生活協同組合コープさっぽろなど5者が共同で開催する「第2回 みんなのよみきかせ絵本大賞」（以下、本大賞）の趣旨に賛同し、第1回に続き全国の生協とともに協賛いたします。

本日6月1日（月）より、「園児さんと先生でえらぶ！よみきかせ絵本部門（以下、園児さんと先生部門）」に参加いただく保育施設の募集が開始されました。

「みんなのよみきかせ絵本大賞」について

本大賞は、「絵本のよみきかせが好きな人が、今一番よみきかせしたい絵本を選ぶ」をコンセプトに、未来を担う子どもたちのために2つの部門で絵本を選出し、表彰するものです。よみきかせに最高な絵本をみんなで選ぶことで、「絵本のよみきかせ」の素晴らしさを伝える機会とすることを目的としています。

本日より募集を開始した「園児さんと先生部門」では、応募いただいた全国の保育園・幼稚園・こども園などの保育施設へ未就学児童向けの新刊絵本20冊をお送りし、保育施設の先生から園児へよみきかせを行い、その中から1冊に投票して、大賞が選ばれます。第1回では、全国2,000の保育施設に絵本が寄贈され、「ニンジンジン」（作：キューライス、白泉社）が選ばれました。第2回は参加保育施設を2倍となる全国最大4,000施設に拡大して実施いたします。

第1回にコープみらいは996施設に絵本を寄贈

コープみらいは、第1回開催時において事業エリア（千葉県・埼玉県・東京都）の幼稚園、保育園、児童養護施設など合計996施設に対し絵本を寄贈いたしました。寄贈先の施設からは、「新しい絵本が増えるのはとてもうれしい」といった喜びの声をいただきました。

コープみらいは本大賞を通じて全国の生協や保育施設、よみきかせに携わる方々とつながり、ビジョン2035に掲げる「ともに」の力で、子どもたちの笑顔があふれる社会の創造に貢献してまいります。

2024年11月、コープみらいの熊崎理事長が千葉県の子育て支援施設に第1回の絵本を寄贈2025年10月にオンラインで開催した第1回の授賞式（左奥の画面）を見守る、埼玉県の絵本寄贈先保育園の園児さんと保育士さん

「第2回 みんなのよみきかせ絵本大賞」概要

※本大賞は、主催団体および実行委員会（日本生活協同組合連合会、生活協同組合コープさっぽろ、日本コープ共済生活協同組合連合会、日本出版株式会社、株式会社絵本ナビ）、本企画に賛同した協賛生協の協力により運営してい ます。コープみらいは協賛生協となります。各協賛生協の配布上限に達した場合、応募いただいた保育施設にお届けできないことがあります。

みんなのよみきかせ絵本大賞公式ホームページ

https://yomikikaseehontaisho.sapporo.coop/