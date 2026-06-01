スペースデータ、PROVIDENCEの情報共有型コミュニティをDiscordで開設

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、技術基盤「PROVIDENCE」に関する情報を共有するコミュニティを、Discord上に開設しました。

開設の背景と目的

PROVIDENCEは、衛星データと最先端AI技術を組み合わせて構築した地球・宇宙環境のデジタルツイン上に、フィジカルAIやロボティクス技術をシームレスに連携させ、高精度な検証・シミュレーションを実現する統合プラットフォームです。スペースデータでは、その技術や活用事例について継続的に情報発信を行ってきました。

今回、開発者や研究者、宇宙・防災・都市開発などの分野でPROVIDENCEに関心を持つ方々が、より気軽に情報へアクセスできる場を整えることを目的に、Discord上でオープンな情報共有コミュニティを開設しました。

本コミュニティの特徴

本コミュニティは、会員登録不要・無料でご参加いただけるオープンな情報共有の場として運営します。主に以下の情報をリアルタイムにお届けします。

- PROVIDENCE主催の勉強会・イベントの開催情報の先行告知- 技術ブログの更新通知- PROVIDENCEに関するアップデート情報

今後は、コミュニティ機能や企画を段階的に拡充していく予定です。

Discord参加者特典

Discordへのご参加特典として、過去に開催した「PROVIDENCE MEETUP #01」「同 #02」のアーカイブ動画を、2026年6月24日（水）までの期間限定で公開します。

▼ Discord招待URL

https://discord.gg/cQfT463xDj

今後の展望

スペースデータは、PROVIDENCEを通じて宇宙・都市・防災・安全保障など多様な領域のデジタルツインを構築し、高度なシミュレーションによる社会課題の解決や安全性の向上を推進しています。今回のコミュニティ開設を通じて、技術開発の現場と関心を持つ方々との接点を広げ、新たな活用アイデアや共創の機会を育てていきたいと考えています。

今後も、勉強会・技術ブログ・コミュニティといった多層的なチャネルを通じて、宇宙とデジタル技術の融合がもたらす可能性を、より多くの方々と共有していきます。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤航陽

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact