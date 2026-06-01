インフィニア株式会社、オウンドメディア「INFINIA TIMES」を本日6月1日（月）15:00にオープンいたしました！

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）は、企業活動やサービスの背景、社員の声などを発信するオウンドメディア「INFINIA TIMES」を本日オープンいたしました。インフィニアの歴史や挑戦、企業文化をより深く知っていただくための情報発信拠点として運営してまいります。

テーマは「Love overcomes everything ~好きはすべて超えてくる~」

「INFINIA TIMES」は、インフィニアが運営する「あっとほぉーむカフェ」をはじめとする各種サービスの魅力や、その背景にある想い、働くスタッフの声をお届けするオウンドメディアです。

創業以来22年にわたり歩んできたあっとほぉーむカフェの歴史を振り返る年表コンテンツや、時代ごとに進化を続けてきた歴代制服を紹介する「歴代制服コレクション」、代表取締役社長によるコラムなど、多彩なコンテンツを公開いたします。

秋葉原・大阪日本橋・名古屋大須に13店舗を構える老舗メイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」のすべてがわかる年表インフィニアの事業や企業文化、代表・深沢による対談など、多彩なコンテンツを通じて当社の魅力を発信します。歴代のコラボレーションアーカイブも抜粋して掲載

また、普段はなかなか知ることのできないサービス誕生の裏側や運営の工夫、社員インタビューなどを通じて、インフィニアが大切にしてきた価値観や企業文化についても発信してまいります。

これまで取り組んできたCSR活動や、数多くの企業・コンテンツとのコラボレーション実績をまとめたアーカイブも掲載。長年にわたり積み重ねてきた活動を、より多くの皆様に知っていただける内容となっています。

代表深沢もコラムをはじめます！INFINIAのCSR活動など、あっとほぉーむカフェを飛び出して行ったメイドの挑戦や活動を掲載

「INFINIA TIMES」主な掲載コンテンツ

・サービス紹介・誕生秘話・運営の裏側

・CSR活動の紹介

・代表取締役社長によるコラム

・社員インタビュー

・これからのINFINIA（未来展望）

・歴代コラボレーションアーカイブ

・あっとほぉーむカフェ22年の歴史を振り返る年表、歴代制服コレクション

その他、インフィニアに関する各種特集記事 オウンドメディア開設の背景 など

インフィニアは「心の温度があがる、特別な“場所”を作り続ける」という思いのもと、エンターテインメントを通じて多くの方へ笑顔を届けてまいりました。

一方で、そのサービスが生まれる背景や、そこに込められた想い、支える人々の姿、長年培ってきた企業文化や社会との関わりについては、十分に発信できていませんでした。

「INFINIA TIMES」では、インフィニアの歴史や挑戦、そこで働く人々の声を継続的に発信することで、より深く企業を知っていただく場を目指してまいります。

今後も新たなコンテンツを順次公開し、インフィニアの現在地と未来への挑戦をお届けしてまいります。

INFINIA TIMES

本日15:00オープン

https://times.infinia.co.jp

あっとほぉーむカフェ

『ご主人様・お嬢様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

メディアでおなじみの美味しくなるおまじない「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴21年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に700名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

■あっとほぉーむカフェ公式HP

https://www.cafe-athome.com

■あっとほぉーむカフェグローバルサイト

https://www.maidcafe-athome.com/

■あっとほぉーむカフェ公式X

https://twitter.com/athome_cafe

■あっとほぉーむカフェ公式Instagram

https://www.instagram.com/athome__cafe

■あっとほぉーむカフェ公式TikTok

https://www.tiktok.com/@at_home_cafe