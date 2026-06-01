「高価買取 おたからや」新CMにダチョウ倶楽部・キンタロー。・純烈が豪華共演

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）は、当社が展開する高価買取ブランド「高価買取 おたからや」の新テレビCMに、人気・実力を兼ね備えた3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈の皆さんを新たに起用いたしました。新CMは、これまでのイメージキャラクターであるダチョウ倶楽部さん、キンタロー。さんとの豪華共演となり、2026年6月1日（月）より全国で順次放送を開始します。

当プレスリリースでは、新たに純烈の皆さんを起用した狙い、新CMに込めたメッセージ「高価買取で日本を元気に」、そしてその背景にある「高価買取 おたからや」の成長とグローバル展開についてご紹介します。

｜「高価買取 おたからや」新CMに純烈が初登場--3組の豪華キャストが共演

ダチョウ倶楽部さん、キンタロー。さん、純烈さん

「高価買取 おたからや」は、2025年よりダチョウ倶楽部さん、キンタロー。さんをイメージキャラクターに起用してまいりました。2026年の新CMでは、この2組に加え、幅広い世代から支持を集めるコーラスグループ・純烈の皆さんを新たに起用します。

純烈の皆さんは、「スーパー銭湯アイドル」のキャッチコピーで親しまれ、温かみのある歌声とステージを武器に精力的に活動を続けられております。2024年にはグループ初となる単独日本武道館公演「純烈 in 日本武道館「純烈魂」」を開催、NHK紅白歌合戦にも2018年より8年連続で出場を果たし、シニア層をはじめ世代を越えた多くのファンに親しまれています。日頃から幅広い年齢層のお客様にご利用いただいている「高価買取 おたからや」のサービスを、より多くの方に身近に感じていただける存在として、今回の起用に至りました。ダチョウ倶楽部さん・キンタロー。さんの持つ親しみやすさとエネルギーに、純烈の皆さんの温かさが加わることで、新CMはこれまで以上に幅広い層へ「高価買取 おたからや」の魅力を届けます。

新CMは2026年6月1日（月）より全国で順次放送を開始します。なお、新CMの詳細（CM作品のタイトル・内容等）は、6月1日に開催する新CM発表会にて公開予定です。

おたからや新イメージキャラクター・純烈さん｜新CMのテーマは「高価買取で日本を元気に」--200名超のエキストラが集結

2026年の新CMが掲げるテーマは「高価買取で日本を元気に」です。先行きの見えにくい時代だからこそ、リユースを通じて一人ひとりの暮らしに活力を届けたい--。そうした想いを映像で表現するため、新CMには、日頃から「高価買取 おたからや」をご利用いただいているお客様を代表して、幅広い年齢層のエキストラ200名以上にご参加いただきました。

また、CMソングには世代を超えた国民的アイドルソングとして知られるAKB48さんの「会いたかった」をアレンジし、豪華キャストとエキストラの皆さんが一体となって生み出す熱量で、見る人の気持ちを明るく前向きにする--。新CMは、そんな「日本を元気にする」エネルギーにあふれた仕上がりとなっています。

｜出演者プロフィール

ダチョウ俱楽部さんダチョウ俱楽部さん

肥後 克広 さん（写真左）

生年月日：1963年3月15日

出身地 ：沖縄県

NHKべらぼう、ABC50分間の恋人等、多数ドラマや映画に出演中



寺門 ジモン さん（写真右）

生年月日：1962年11月25日

出身地 ：兵庫県

YouTube「寺門ジモンのウザちゃんねる」毎週、（火）、(金)配信中

キンタロー。さんキンタロー。さん

生年月日： 1981年10月24日

出身地： 愛知県

特技： 社交ダンス・英会話・商業英検1級・英検2級

ものまね： 前田敦子、光浦靖子、アンジェリーナ・ジョリー、北大路欣也、上戸彩、

片岡鶴太郎、アンミカ、ナオトインティライミ、石原さとみ、剛力彩芽、

小島瑠璃子、ジェニファーロペス、オノ・ヨーコ、丸山桂里奈、E-girls Ami、

伊藤みどり、初音ミク、鈴木奈々、ひとり劇団四季、ひとりディズニー、

ひとりサザエさん、ひとりももいろクローバーZ 他多数

趣味： 変顔アート絵を描く事ディズニーオタク(ミッキー推し)。

純烈さん

2007年結成、2010年にメジャーデビュー。

酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太からなる3人組歌謡コーラスグループ。

「スーパー銭湯アイドル」として注目を浴び、2018年から8年連続でNHK紅白歌合戦出場中。

酒井 一圭さん（写真左）

生年月日：1975年6月20日

出身地 ：大阪府

趣味 ：競馬、純烈

白川 裕二郎さん（写真中央）

生年月日：1976年12月11日

出身地 ：神奈川県

趣味 ：釣り、散歩、寺巡り、カヤック、DIY

後上 翔太さん（写真右）

生年月日：1976年12月11日

出身地 ：東京都

趣味 ：スポーツ観戦、サウナ、スニーカー集め

｜新CMの背景--「高価買取 おたからや」世界1,810店舗以上へ展開。海外進出も加速

今回の新CM・新キャラクター起用の背景には、「高価買取 おたからや」事業の力強い成長があります。

世界1,810店舗以上、26期連続で売上成長

当社は2000年の設立とともに「おたからや」1号店を開店して以来、四半世紀にわたりリユースの根幹である「適正な査定」と「お客様との信頼」に向き合ってまいりました。現在、「高価買取 おたからや」は世界1,810店舗（2026年6月時点）以上を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。直近の第26期には売上高989億円という過去最高水準に到達し、現在進行中の第27期には売上高2,000億円の大台達成を見込んでおります。

AI真贋鑑定システムを武器に、アジア5カ国からオセアニアへ

この成長を支えているのが、当社が業界に先駆けて自社開発した「AI真贋鑑定システム」です。蓄積された膨大なデータをもとに偽造品を高精度で見極めるこのシステムは、国内外のすべての現場で稼働しており、言語や文化が異なる海外でも日本国内と同等の精度の査定を可能にしています。

当社はこのシステムを武器に、グローバル展開を加速させています。2025年は2月の香港1号店を皮切りに、シンガポール、台湾、インドネシア、タイへと進出し、アジア5カ国・地域に基盤を確立しました。2026年に入ってからは、4月に香港2号店となる旺角（モンコック）店、5月にはシンガポール3号店をオーチャードロードの商業施設「ラッキープラザ」内に開設するなど、多店舗展開のフェーズへと進んでいます。さらに本年内にはオーストラリア・シドニーへの新規出店も予定しており、世界各国への積極的な増店計画を推進しています。

「国内トップから、世界が信頼するグローバルな『おたからや』へ」--。新CMには、この新たなステージへ突き進む当社の決意と躍進が込められています。

おたからや香港2号店・外観

｜高価買取 おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、世界1,810店舗以上（2026年6月時点）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（受付時間：9：00～19：00 年中無休）

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業、マリン事業、観光バス事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

執行役員 兼 広告戦略本部 広告戦略部 部長 ：八重倉 開

TEL：045-330-4410