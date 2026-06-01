北九州市Z世代課と「みんなのCheer Box」の取組み開始、Z世代の事業実現を預金で支援

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）は、福岡県北九州市（市長 武内 和久、以下「北九州市」）が設置する全国初の「Z世代課」を通じて、Z世代の事業アイデア実現を支援する『みんなのCheer Box（以下「CheerBox」）』と『みんなのCheerコード』を開始します。

取組みの背景

みんなの銀行はデジタルネイティブ世代（Z世代・ミレニアル世代）にフレンドリーで使いやすい新しい銀行のカタチを目指す日本初のデジタルバンクです。

「日本一若者を応援するまち」を目指し、全国初・唯一の「Z世代課」を設置した北九州市の取組みと、Z世代のチャレンジを応援し、事業アイデアを公募する「Z世代はみ出せコンテスト」の開催趣旨に共感し、2025年に初めて北九州市Z世代課とのCheer Box実施に至りました。その際、多くのお客さまにご支援いただき、総額871,407円を支援金としてお届けしました。

2026年度も引き続き、Z世代の未来を切り拓く新たな挑戦を応援するため、「みんなのCheer Box」を実施する運びとなりました。この取組みを通じて、地域社会の活性化に貢献するとともに、みんなの銀行のミッションである「みんなに価値あるつながりを。」の実現を目指していきます。

「Z世代はみ出せコンテスト」とは

北九州市Z世代課が主催する、Z世代の自由な発想や提案を募集するアイデアコンテストです。コンテスト受賞者には事業経費を補助し、専門家が伴走支援を行いチャレンジを後押しします。昨年度は3名の採択者が、本支援金の活用で事業アイデアを実現しました。

はみ出せ、Z世代。アイデアコンテスト｜北九州市Ｚ世代課

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/zsedai/idea-contest/index.html

「北九州市Z世代課Cheer Box」の概要

Cheer Boxは、みんなの銀行アプリを通じて提供する目的別の貯蓄機能である「Box」を活用して、皆さまの「応援の気持ち」をチームやコミュニティの活動支援に“つなぐ”仕組みです。

「北九州市Z世代課」を含む名前を付けたCheer Boxにお金を預けていただくことで、応援する皆さまに代わって、みんなの銀行がCheer Boxに集まった預金残高の1％相当を支援金として北九州市Z世代課にお届けします。

なお、本支援金は、Z世代はみ出せコンテスト受賞者のプロジェクト運営費に充てられます。

サービスの仕組み（イメージ）

※ お客さまの口座からお金が引き落とされることはありません。

１.対象預金

みんなの銀行のBox機能で「北九州市Z世代課」の文字を含む名前をつけた貯蓄預金

２.計算期間

2026年6月1日～2026年9月30日

３.計算方法

対象預金の計算期間（２.）における日次末残の平均×1％（1円未満切り捨て）※Cheer Box開始前日からの増加額が支援金計算の対象となります。

➃支援金上限額

100万円

５.支援先

北九州市Z世代課（Z世代はみ出せコンテスト受賞者のプロジェクト運用費として活用）

６.Box作成方法

７.特設ページ

https://www.minna-no-ginko.com/cheerbox/kitakyushucity/

「北九州市Z世代課Cheerコード」の概要

Cheerコードは、みんなの銀行の口座開設で応援するチームやコミュニティに支援金が送られる仕組みです。

口座開設時に下表に記載のCheerコードを入力すると、支援金として500円がみんなの銀行から北九州市Z世代課に届けられ、さらには応援特典として開設されたお客さまの口座（貯蓄預金）にも500円がプレゼントされます。

サービスの仕組み（イメージ）

１.対象コード

KitakyuZ

２.計算期間

2026年6月1日～2026年9月30日

３.計算方法

計算期間（２.）中にCheerコード（１.）を入力して開設された普通預金口座数×500円

４.支援先

北九州市Z世代課（コンテスト受賞者のプロジェクト運用費として活用）

５.口座開設方法

口座開設手続きの際、「紹介コードを入力してください」と表示された画面で、Cheerコード「KitakyuZ」の入力が必要です。詳細は下記の特設ページをご参照ください。

※口座開設完了後はCheerコードの入力はできませんのでご注意ください

※メルカリ支店の口座開設ではCheerコードを入力することができません

６.特設ページ

https://www.minna-no-ginko.com/cheerbox/kitakyushucity/

「はみ出せコンテスト」採択者がみんなの銀行アンバサダーに就任！

2025年度の「Z世代はみ出せコンテスト」でグランプリを受賞した栗山友良さんが、みんなの銀行の魅力を発信する「第3期みんなの銀行アンバサダー」に就任。支援金で実現した採択プロジェクトは、企業とのコラボレーションをはじめ、北九州エリアでも話題を集めています。今後の取り組みにもぜひご注目ください。

栗山友良さん

2025年度採択プロジェクト：モグっと推し活大将でGO！

https://mogutto.jp/

北九州市小倉北区・鍛冶町エリアの活性化を目的とした、飲食店の魅力を再発見・再編集する取組み。飲食店の大将を「推し」として楽しめるトレーディングカードを製作し、まちめぐり体験を創出。

第3期みんなの銀行アンバサダーに関する詳細はこちら

https://www.minna-no-ginko.com/special/ambassador/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡

TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com