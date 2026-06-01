eスポーツチーム「REJECT」が味の素株式会社とスポンサーシップ契約を締結

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、味の素株式会社（本社：東京都中央区、社長：中村茂雄）とスポンサーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

近年、eスポーツは世界的な競技シーンとして急速に成長を続けており、競技に取り組む選手たちの間でも、日々の食事や生活習慣への関心が高まりを見せています。

REJECTは創業以来、eスポーツを“競技”として本気で向き合い、世界で戦えるチームづくりを推進してまいりました。現在は複数タイトルで世界トップクラスの競技実績を有し、日本国内累計賞金獲得額No.1のeスポーツチームとして活動しています。

今回の取り組みでは、長年にわたりスポーツと“食”の領域に向き合ってきた味の素株式会社とともに、選手への食事・栄養面でのサポートに加え、ゲームコミュニティ全体に向けて、“食”の重要性を発信してまいります。eスポーツシーンにおいても、日々の積み重ねや生活環境がパフォーマンスへ直結する時代へと変化しています。

REJECTは今後も、競技シーンの発展と選手環境の向上を目指し、eスポーツにおける新たな価値創出へ取り組んでまいります。

【株式会社REJECT 代表取締役 甲山翔也 コメント】

REJECTは創業以来、eスポーツを“競技”として本気で向き合い、世界で戦えるチームづくりに力を入れてまいりました。

その中で、長年にわたり、スポーツと“食”の領域に向き合ってきた味の素とご一緒できることを、大変心強く感じております。

eスポーツも、日々の積み重ねやコンディションづくりが結果につながる世界です。今回の取り組みを通じて、選手たちを食の面から支援するとともに、ゲームコミュニティ全体における“食”への関心や意識を高め、eスポーツシーンのさらなる発展につなげていければと考えております。

【味の素株式会社 eスポーツ事業開発担当者 野中拓哉 コメント】

味の素グループは、1909年の創業以来、「おいしく食べて健康づくり」という創業の志を引き継ぎ、100年以上にわたりおいしさと健康のさらなる両立を追求してまいりました。

当社はアスリートへの栄養サポート活動を長年にわたって継続しており、2024年から新たにeスポーツ支援の取り組みを開始しました。eスポーツにおいても、食事など生活習慣によるコンディショニングが、継続的に高いパフォーマンスを発揮するために重要だと確信しており、甲山社長をはじめとするREJECTの皆様が、eスポーツを“競技”として捉え、選手を“アスリート”として支える環境づくりに真摯に向き合ってこられた姿勢に深く共感しています。

このたび、当社のeスポーツへの取り組みをさらに発展させるパートナーとして、プロゲーミングチームREJECTとの連携を始められることを大変嬉しく思います。本取り組みを通じて、eスポーツアスリートへのサポートに対していっそう真摯に向き合うとともに、より多くの方々が長く・ポジティブにゲームを楽しむことができるように、“食”の面から、eスポーツシーン全体の発展に幅広く貢献してまいります。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip