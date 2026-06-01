奇跡のコラボ!! 五木寛之と横山剣の激談本『口笛を吹きながら夜を行け』（書名タイトル新曲収録CD付き）が、６月24日に書店にて発売!!

株式会社 幻冬舎

作家・五木寛之と、クレイジーケンバンド・横山剣の＜CD付き激談本＞『口笛を吹きながら夜を行け』（本体3200円＋税、幻冬舎刊）が、このたび上梓されることになりました。

“激突対談“となった本書のなかでは、2人の偏愛する音楽の話から、クラシック・カーへのこわだり話、地元ヨコハマの記憶と愛着、そしてこれからの時代の人生論までも熱く語り尽くしています。

本書「III.愛車談義が止まらない」より。貴重な名車ショット

また、この対談から生まれ出た新曲「口笛を吹きながら夜を行け」（歌詞：五木寛之／作曲：横山剣、Yu Park /演奏：クレイジーケンバンド）の“とっておき“裏話も満載です。新曲「口笛を吹きながら夜を行け」は、TBS系列『ひるおび』（https://www.tbs.co.jp/hiru-obi/）の6月エンディングテーマに決定。6月1日から初オンエア！！（放送期間6/1～6/30）

しんどい世界を歩み続けるその一歩に、「好き」は人生最強のエンジンになるーー

向かい風や夜の中で、立ち止まりそうになったとき、優しく、力強く背中を押してくれるメッセージが詰まった一冊です。

【書籍情報】

『口笛を吹きながら夜を行け』

著者：五木寛之 横山剣

四六判・並製 160ページ、本体３２００円＋税、幻冬舎

・横浜サウンドと本牧への憧れ

・ままならぬ人生から生まれ出るのがブルース

・新曲の原点は「アングリーヤングメン」

・ヨーロッパ車はなぜ廉価版でも美しいのか

・ダメな車ほどかわいい

・横浜で北欧車をロサンゼルス風に乗る

・デビュー曲を書いた頃のこと

・こんな時代こそ『口笛を吹きながら夜を行け』…他

【CD収録曲】

◯「口笛を吹きながら夜を行け」 TBS系列『ひるおび』６月エンディングテーマ

作詞：五木寛之 作曲：横山剣 Yu Park 演奏：クレイジーケンバンド

◯「東京タワー」※カバー曲

作詞：五木寛之 作曲：立原岬 演奏：クレイジーケンバンド