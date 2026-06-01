【共感の声ぞくぞく！】人生に葛藤する40代にエールを。人気作家・寺地はるなの最新作『雨が降ったら』発売。

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、小説『雨が降ったら』（著・寺地はるな）を2026年5月26日（火）に発売いたしました。

2014年に『ビオレタ』で第4回ポプラ社小説新人賞を受賞し、翌年デビューした寺地はるなさん。最新作となる『雨が降ったら』は、さまざまな境遇に生きる40代の女性たちが、「わかば洋傘店」という一風変わったお店を軸に、「これから」の人生にささやかな希望を見出していく連作短編集です。

仕事に子育て、更年期、親の老後など、自身の人生について悩み葛藤することの多い40代。本作に登場するそんな等身大の女性たちの姿は、悩める読者に深い共感をもたらし、「いろいろあるけど自分も頑張ろう！」とエールをもたらしてくれます。

★編集担当がこの作品への思いを綴ったnoteも公開中！

「ヘビーな人生の後半戦を、前向きに生きていきたい！」担当編集者の願望から生まれた小説『雨が降ったら』(https://note.com/poplar_bungei/n/n6f0aac9617dd)

あらすじ

夫の浮気で離婚し、古いアパートで独り暮らしをする初佳、48歳。子ども達は独立し、収入は決して高くない。将来に不安がないわけではないが、自分が選んだものだけに囲まれた生活は思いのほか幸福だ。ある日雨に降られて入った『わかば洋傘店』で、60代すぎと思しきパンクな恰好の女性店主に「雨が降ったら傘をさせ」という言葉と店名が大きく入った傘を貸してもらい――。

書店員さんから感動の声ぞくぞく届いています！

主人公たちと同じ40代です。共感が止まりませんでした。

子育てをしながら必死に積み重ねてきた時間はもちろん幸せではあったけど、自分で気がつないうちに「〇〇しなきゃ」で固められてしまったように思います。そんな心が優しく洗い流されていくような感覚になりました。雨の日に好きな色の傘をさすように、うまくいかないときも楽しくやりすごしていけばいいと人生の後半戦に向けて背中を押してもらえました。

くまざわ書店 西新井店 塩 里依子さん

これは私の物語ですか？と思わずにはいられなかったです。年齢がほぼほぼ同じなだけで、境遇も所在も全く違うはずなのにそこかしこに私がおりました。私も四十代後半、若い頃は色んなことに怒ったり喜んだり、感情の起伏が激しくてそれなりに忙しい日々を過ごして来ました。ようやく、子育ても終盤に入り自分のために生きてもいいんだなという境地に来ています。

未来屋書店 名取店 高橋あづさ さん

「雨が降ったら傘をさせ」なんてシンプルで心強い言葉なんだ。たくさんのハッとさせられる言葉たちが私の肩をポンと叩いてくれるような感じがした。それぞれの悩みを持った彼女たちのように私たちにもそれぞれの悩みがあって、心に雨が降ってどうしようもない時もあるけれど、痛みを、苦しみを少し軽くしてくれる。そんな物語だった。

東京旭屋書店 新越谷店 猪股宏美さん

漫画家・市田さんによる感想マンガも公開中！

『雨が降ったら』をお読みいただいた漫画家・市田さんによる感想マンガを公開中です。

マンガ・市田（@ichida(https://x.com/ichida)）

発売記念トークショー＆サイン会開催！

最新刊『雨が降ったら』発売を記念して、寺地はるなさんのトークショー＆サイン会を開催いたします。当日は寺地さんからのプレゼント企画も！

■日程：2026年6月7日（日）13時～トークショー（14時～サイン会）

■場所：未来屋書店 四條畷店 店内特設スペース(https://www.miraiyashoten.co.jp/shop/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e5%b1%8b%e6%9b%b8%e5%ba%97%e5%9b%9b%e6%a2%9d%e7%95%b7/)

■定員：50名

■お問い合わせ：未来屋書店 四條畷店 070-6945-1070（音声ガイダンス）

著者プロフィール

写真・吉澤健太寺地はるな（てらち・はるな）

1977年、佐賀県生まれ。大阪府在住。

2014年、『ビオレタ』で第4回ポプラ社小説新人賞を受賞し、翌年デビュー。

20年、咲くやこの花賞（文芸その他部門）を受賞。同年、『夜が暗いとはかぎらない』で第33回山本周五郎賞候補。21年、『水を縫う』で第42回吉川英治文学新人賞候補。同年、同作で第9回河合隼雄物語賞受賞。23年『川のほとりに立つ者は』で第20回本屋大賞ノミネート。24年『ほたるいしマジカルランド』にて、第12回大阪ほんま本大賞を受賞。他の著書に、映画化された『架空の犬と嘘をつく猫』のほか、『ミナトホテルの裏庭には』『月のぶどう』『大人は泣かないと思っていた』『夜が暗いとはかぎらない』『川のほとりに立つ者は』『わたしたちに翼はいらない』『こまどりたちが歌うなら』『いつか月夜』『リボンちゃん』『ぬすびと』など多数。

書籍情報

タイトル：『雨が降ったら』

著者：寺地はるな

発売年月：2026年5月

定価：1,980円（10％税込）

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008551.html

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