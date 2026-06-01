ファミリーマート「ありがとうの手紙コンテスト2026」開催　ファミマネットワークプリントでおむすびやコーヒーなど人気商品がモチーフのレターセットも展開　コンビニから手紙文化を応援

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばん地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、全国の小学生を対象とした、文部科学省後援事業「ファミリーマートありがとうの手紙コンテスト2026」の応募受付を2026年6月1日（月）から開始いたします。

応募作品は、ジャーナリストの池上彰氏を審査員長とする厳正な審査のもと、感謝の気持ちや視点、表現などの観点から評価し、文部科学大臣賞（全国1名）や全国5ブロックごとの最優秀作品賞、サステナビリティ賞などを決定いたします。応募受付期間は2026年9月30日（水）まで、審査結果は12月以降にファミリーマートのホームページで発表いたします。

◆ファミリーマートありがとうの手紙コンテスト特設ホームページ

https://www.family.co.jp/sustainability/children/thanks_letter.html

◆2025年の受賞作品は、こちらからご覧いただけます

https://www.family.co.jp/sustainability/children/thanks_letter/2025/sakuhin.html

※全国ブロックの再編について

2026年より従来の7ブロックから以下の5ブロック制に変更いたします。

１.北海道・東北ブロック、２.関東ブロック、３.中部・甲信越ブロック、４.関西・中四国ブロック、５.九州・沖縄ブロック

■「ありがとうの手紙コンテスト」とは

「ファミリーマート ありがとうの手紙コンテスト」は、こどもたちに感謝の気持ちを「文字」や「言葉」で伝える喜びと大切さを学んでもらうことを目的に2009年に開始されました。18回目を迎える本年度までに、全国から延べ46万通を超える作品が寄せられています。2019年に文部科学省後援事業に認定、2022年には「文部科学大臣賞」が授与されるなど、教育現場からも高い評価をいただいております。

デジタル化が進む現代においても、手紙という温かいツールを通してこどもたちの豊かな心を育むとともに、2026年から「SDGs賞」から名称変更した「サステナビリティ賞」を通じて、持続可能な社会への感謝の気持ちを育む機会も創出しています。

■「ファミリーマートありがとうの手紙コンテスト2026」応募概要

●応募対象：全国の小学校 1年生～6年生

●応募期間：2026年6月1日（月）～9月30日（水） ※消印有効

●テーマ：ありがとうの気持ちを伝えよう

普段の生活で感じるありがとうや、私たちの生活を支えてくださっているみなさんへありがとうを伝えましょう。また、持続可能な社会の実現に向けて、自然や環境、住みやすい街への感謝の気持ちを伝えましょう。

●表彰：文部科学大臣賞、最優秀作品賞、審査員特別賞、サステナビリティ賞（旧SDGs賞）、学校団体賞

◆作品の応募に関するお問い合わせ先

「ファミリーマートありがとうの手紙コンテスト」事務局 電話：0120-611-260

受付時間10:00～17:00 ※土・日・祝日除く

■「ファミマネットワークプリント」にオリジナルレターセットが登場 “ありがとう”を、もっと自由に、もっと身近に。

現代のライフスタイルにおいて、感謝を伝えたい相手がいても、「面と向かって伝えるのは恥ずかしい」「形式張った手紙はハードルが高い」といった心理的な壁を感じる方が少なくありません。ファミリーマートは、こうした日常の小さな「伝えたい想い」を後押しするため、「“ありがとう”を、もっと自由に、もっと身近に。」をコンセプトに、全国のマルチコピー機サービス「ファミマネットワークプリント」を通じて、誰もが気軽に、そして楽しく感謝を届けられるオリジナルレターセットを提供します。

デザインは、ファミリーマートの人気商品であるおむすび「手巻 紅しゃけ」、「生コッペパン（たまご）」、そしてリニューアルした「FAMIMA CAFE」のコーヒーカップ（Mサイズ）をモチーフにした計3種類を展開いたします。店内のマルチコピー機から普通紙（A3サイズ）で印刷し、ハサミで切り取って折るだけで、封筒と便箋が一度に完成する遊び心あふれる仕様です。切手を貼ればそのまま郵送できる本格的な設計となっており、デジタル化が進む現代だからこそ、自分の手で「作る楽しさ」と、心のこもった手紙が「届くワクワク感」を提案いたします。

日常の「おいしい」が、大切な人へ感謝を伝えるツールへと形を変え、「特別な機会」だけでなく、365日の日常の中に「ありがとう」が溢れる社会の実現を目指してまいります。

選べるレターセット

【活用シーンの例】

・学校や仕事の合間に

近くのファミリーマートですぐに印刷できるため、借りた物を返す際などに、ちょっとした感謝の気持ちを添えることができます。

・家族への日常的な感謝に

リビングのテーブルなどにさりげなく置いておける、かしこまらないコミュニケーションツールとして活用できます。

【レターセットの概要】

・実施期間：2026年6月1日（月）～

・展開地域：全国のファミリーマート店舗（マルチコピー機設置店）

・入手方法：店内のマルチコピー機で出力（用紙代・プリント代が発生いたします。）

ユーザー番号：RZXDJKFHL8

2次元コード：

・印刷方法、作り方の公式ウェブサイトURL：

https://www.family.co.jp/sustainability/with-sustainability/thanks_letter_set

※一部、マルチコピー機の設置のない店舗がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■ ―with Sustainability！活動記事―ファミリーマートありがとうの手紙コンテスト

https://www.family.co.jp/sustainability/with-sustainability/202402ws.html

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

以上