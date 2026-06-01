「マイナビ小学生将来なりたい職業コンクール」開催決定

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、絵と文章で「将来なりたい職業」を表現する「マイナビ小学生将来なりたい職業コンクール」を2026年度も開催します。このコンクールは、小学生が将来実現したいキャリア（人生）を主体的に考える機会を提供することを目的として、2025年度に初めて開催しました。

コンクール開催の背景

マイナビは、小学生の頃から子どもたちが実現したいキャリア（人生）を考えるきっかけになればという想いから、朝日小学生新聞とともに第2回となる本コンクールの開催を決定しました。

子どもたちが実際に大人になって働くまでにはまだまだ時間がありますが、小学生の頃から自身の好きなこと、得意なこと、やってみたいことを考え、実現に向けて行動し、多くの選択肢の中から将来なりたい職業を選んでほしいと願っています。

応募要項

◆イベント名：「マイナビ小学生将来なりたい職業コンクール」

◆応募資格：小学生

◆応募部門：低学年の部／高学年の部

◆参加賞：応募してくださった方全員に参加賞をプレゼントいたします。

◆応募方法:

１.「将来なりたい職業」の絵画をA3（297mm × 420mm）か、四つ切り（380mm×540mm）サイズの

画用紙に自由に描いてください。タテ・ヨコ、画材は自由です。デジタルの作品は不可。生成AIの使用を禁じます。１人1点まで応募可能です。作品は本人のもので、未発表のものに限ります。

２. 作品の裏面に必要事項を記載してください。

【応募用紙を使う場合】

マイナビ小学生将来なりたい職業コンクールページ（https://www.asahi.com/asagakuplus/article/asasho/15720547）から専用の応募用紙をダウンロードし、必要事項を記載し、作品の裏面に貼り付けてください。

【応募用紙を使わない場合】

マイナビ小学生将来なりたい職業コンクールページ（https://www.asahi.com/asagakuplus/article/asasho/15720547）にて応募方法をご確認ください。

◆取り組んでいただく際の手順

１. 働く意味を知る

子どもの身近には、さまざまな大人がいます。先生や親御さん、近所のお店の店員さん、利用するバスや電車の運転士さんなど。大人はどんなことを考えて働いているかを想像してもらいながら、働く意味について考えてもらってください。

２. マイナビおしごとタイプ診断を使用（Webまたは、紙）

ホームページ（https://www.asahi.com/asagakuplus/article/asasho/15720547）から診断チャートを印刷、もしくはWebコンテンツを使用してください。

一人ひとりに合った働き方とは何かをマイナビおしごとタイプ診断を使用して、自分に合った「おしごとタイプ」を診断してください。診断をすると、１.で考えてもらった働く意味が診断結果のいずれかに当てはまる仕組みになっています。

３. 「将来なりたい職業」についての文章（200文字以内）と将来なりたい職業の絵画を描く

【開催日程】

◆応募締め切り：2026年9月17日（木）必着

◆入賞作品発表：2026年12月上旬頃 マイナビHP、朝日小学生新聞紙上で発表

コンクールの詳細はHP（https://www.asahi.com/asagakuplus/article/asasho/15720547）をご覧ください。

【このリリースに関するお問い合わせ】

「マイナビ小学生将来なりたい職業コンクール事務局」（朝日学生新聞社内）

〒104-8433 東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞社新館13階

TEL.03-3545-5226（平日10:00～17:00）

メールアドレス：agk-naritai-info@asagaku.co.jp



■実施主体

主催：株式会社マイナビ 共催：朝日小学生新聞

マイナビは今後も、パーパスである「一人ひとりの可能性と向き合い、未来が見える世界をつくる。」を体現すべく、その理念に共感する様々な取り組みを行ってまいります。