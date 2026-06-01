約300点を展開！手塚治虫氏のマンガ『火の鳥』純金製大判・小判も登場 ｜大丸心斎橋店「ゴールドフェア」開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

近年ますます資産価値が上昇し、その崇高な輝きで国内外の人々を魅了する金。大丸心斎橋店では、およそ300点の金製品を取り揃えた「ゴールドフェア」を開催いたします。今回は、開業300周年の記念ロゴでコラボした手塚治虫氏のマンガ『火の鳥』デザインの純金大判・小判が特別に登場。その他にも、職人の熟練技で制作された精巧な置物や茶器・酒器、壮麗な仏具、個性が光るキャラクター品などが一堂に集います。

〈会場〉

■本館8階 大丸ゴールドサロン

■本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ ※最終日は16時閉場

開業300周年特別企画 マンガ『火の鳥』オリジナル純金製大判・小判

『火の鳥』 大判（50g、約51×87mm）税込3,000,000円『火の鳥』 小判（20g、約31×54mm）税込1,200,000円いずれも桐箱にお入れしています

〈展示販売〉『火の鳥』オブジェ

樹脂に金箔を施した『火の鳥』の躍動感を忠実に再現した迫力あるオブジェです。

『火の鳥』 オブジェ

（全体の高さ：1,210mm）

税込9,900,000円

※画像はイメージです

大丸心斎橋店 開業300周年と『火の鳥』コラボレーションの経緯

1925年(大正14年)に設置された、心斎橋筋側中央玄関の孔雀レリーフ。木造店舗焼失からの再建を願い“不死鳥”を発注したところ、貴重で珍重される“孔雀”が提案されたというエピソードが残っています。

この想いを引き継ぐと同時に、開業300周年を機に日本らしさ、大丸らしさを発信するべく、世界的に注目される日本のポップカルチャーに着目。日本が誇るアートである「アニメーション」の祖ともいえる手塚治虫氏のマンガ『火の鳥』とのコラボが実現いたしました。

金工芸職人による⻩金のアイテム

純金製 瑞雲昇龍

（120g、幅260×奥行200×高さ300mm、宝珠/真珠）

税込14,410,000円

a. 純金製 ブランデーカップ

（188g、径70×高さ100mm）

税込17,039,000円

b. 純金製 ワインカップ

（130g、径50×高さ130mm）

税込11,946,000円

純金製 昇り鯉

（2g、幅80×奥行80×高さ113mm）

税込264,000円