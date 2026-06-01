ラ ロッシュ ポゼ × ミニオンズ初めてのグローバルコラボレーションが解禁！

日本ロレアル株式会社

世界で10万人以上の皮膚の専門家が採用するフランスのダーマコスメブランド「ラ ロッシュ ポゼ（日本ロレアル株式会社、本社：東京都新宿区）」は、イルミネーションの人気キャラクター『ミニオンズ』シリーズ最新作映画『ミニオンズ&モンスターズ』（2026年8月7日（金）日本公開）を記念し、初めてのグローバルコラボレーションを2026年6月5日（金）よりスタートいたします。

■ イタズラ好きなミニオンズ、今回は「皮膚科学」の世界に飛び込む！？

世界中で愛されるイタズラ好きなミニオンズが、次に狙いを定めたのは「皮膚科学」の世界。ラ ロッシュ ポゼは、最新作映画『ミニオンズ&モンスターズ』とのコラボレーションを通じて「READY, CLEAR, ACTION!」というスローガンを掲げます。混合肌・オイリー肌の方々が抱える肌悩みである「皮脂、毛穴、ニキビ」は今もなお、年齢、性別、肌質を問わず、世界中で多くの方々が抱えるメジャーな肌悩みです。皮膚科学に基づき、世界中の皮膚の専門家から採用されているニキビケアシリーズ *¹「エファクラ」は、長年にわたり臨床的に証明された製品を提供してきました。そして今「ミニオンズ」という世界中で愛されているキャラクターと共に、ラ ロッシュ ポゼは皮脂、毛穴、ニキビに関する知識を皆様へ届けたいと想っています。

「正しいスキンケアを選ぶために、専門辞書を読み解く必要はありません。私たちが積み上げてきた高度な皮膚科学の知見を、確かなエビデンスはそのままに、ミニオンズという世界共通の言語を通じて、誰もがワクワクしながら、直感的に理解できる形でお届けします。」 ―― アレクサンドラ・レニ＝カトリーヌ （ラ ロッシュ ポゼ グローバル・ジェネラルマネージャー）

■「READY, CLEAR, ACTION!」エファクラ シリーズ イチオシ製品を紹介

今回のコラボレーションでは今年５月21日(木)に先行発売を開始した、皮脂ストレス*²と闘う化粧水「エファクラ オイル＆ポア コレクト ローション」 と、ラ ロッシュ ポゼNO.1美容液*³である、うるおい角質ケア美容液「エファクラ ピールケア セラム*⁴」 の2製品が「READY, CLEAR, ACTION!」のキャンペーンで紹介されます。

1.【新製品】エファクラ オイル＆ポア コレクト ローション（化粧水）

ノーベル賞着想テクノロジー採用の皮脂管理ローション*⁵で、皮脂ストレス*²と闘う！

有用成分（サリチル酸*⁶×ナイアシンアミド*⁷）を分子レベルで結合させ、浸透量を約6倍*⁸に高めました。肌の水分と油分のバランスを整え、ベタつかない毛穴レス印象*⁹へ。皮脂管理ローション*⁵の登場です。

- 先行発売日：2026年5月21日（木）（公式オンラインショップ、一部店舗限定）- 全国発売日：2026年8月27日(木)- メーカー希望小売価格：4,290円（税込）- 容量：150mL

2. 【ラ ロッシュ ポゼNO.1美容液*³】エファクラ ピールケア セラム*⁴（美容液）

ざら肌からつる肌。肌トラブル*¹⁰にアプローチする、うるおい角質ケア美容液。

古い角質にアプローチする「サリチル酸*⁶」と、肌を整える「ナイアシンアミド*⁷」で攻めと守りのアプローチを両立。敏感肌にも使える*¹¹、低刺激設計*¹²の角質ケア美容液で、毛穴レス印象*⁹の肌へ。

- メーカー希望小売価格：5,280円（税込）- 容量：30mL

■「ミニオンズ」限定コラボグッズ プレゼントキャンペーン

本コラボレーションを記念し、対象製品をご購入いただいた方に、ラ ロッシュ ポゼ×ミニオンズの限定コラボグッズをプレゼントするキャンペーンを６月５日（金）より実施いたします。

※一部チャネル限定・数量限定・無くなり次第終了

【実施概要】

実施期間： 2026年6月5日（金）より順次開始

実施場所： ステッカー：公式オンラインショップ、楽天、Qoo10、@COSME、一部販売店舗

ポーチ：公式オンラインショップ、一部販売店舗

【プレゼント内容】

１．「ミニオンズ」オリジナルシール （スマートフォンやPCにも貼れる特別デザイン）

２．「ミニオンズ」オリジナルポーチ （スキンケア製品が持ち運べるサイズ）

1. オリジナルシール プレゼント

下記、「エファクラ」シリーズ対象製品をいずれか1点購入いただいた方

対象製品一覧（エファクラシリーズ）：

・エファクラ ピールケア セラム*⁴（美容液）

・エファクラ オイル＆ポア コレクト ローション（化粧水）

・エファクラ フォーミング クレンザー（洗顔料）

・エファクラ マット（保湿ジェルクリーム）

・エファクラ イソバイオーム クレンザー*¹³（敏感肌用*11洗顔料） ※公式サイト・医療機関のみ販売

・エファクラ K 薬用ローション 【医薬部外品】（薬用化粧水）

・エファクラ H イソバイオーム クリーム（保湿クリーム） *¹⁴

・エファクラ フォーミング ジェルクレンザー（顔・身体用 洗浄料） ※公式サイトのみ販売

※対象製品一覧はこちら(https://www.laroche-posay.jp/search?q=%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%83%A9&lang=)

2. オリジナルポーチ プレゼント

「エファクラ」シリーズ対象製品をいずれか1点＋ラ ロッシュ ポゼのお好きな製品1点を購入いただいた方

対象製品： エファクラシリーズ（上記リスト）1品 ＋ ラ ロッシュ ポゼ全製品（UVイデア XL プロテクショントーンアップ、シカプラスト リペアクリーム B5+、メラ B3 セラム等）からもう1品

※詳しくはこちら(https://www.laroche-posay.jp/effaclar-and-minions-jp.html)

※詳細情報は2026年6月5日(金)公開予定です。

■ キャンペーン注目トピックス：デジタル＆Eコマースをミニオンズがジャック！

- 【世界初】ミニオンズ主演の特別アニメーションムービーが公開ミニオンズがラ ロッシュ ポゼの「READY, CLEAR, ACTION!」の撮影に挑戦？製品と共演するフルアニメーションのブランドフィルムを制作。「もう隠さなくていいよ。READY, CLEAR, ACTION! ラ ロッシュ ポゼと。」というポジティブなメッセージを届けます。- デジタル・メディア展開6月5日(金)より、SNS、Web広告、公式オンラインショップを始めとするEコマースにミニオンズが登場。オンライン上の様々なタッチポイントで、製品の魅力を直感的に伝える体験を展開いたします。

■ 参考資料：作品・ブランド・企業情報

【映画『ミニオンズ&モンスターズ』について】

2024年夏に世界的大ヒットを記録した『怪盗グルーのミニオン超変身』に続き、史上最大のグローバル・アニメーション・シリーズ「ミニオンズ」に、新たな章『ミニオンズ&モンスターズ』が加わります。 本作は、ミニオンズがハリウッドを征服して映画スターになり、すべてを失い、世界中にモンスターを解き放ち、自ら引き起こした大混乱から地球を救うために団結するという、ハチャメチャで愛すべき物語です。監督はシリーズの生みの親でありミニオンズの声も務めるピエール・コフィン。2026年8月7日（金）全国公開。

【ラ ロッシュ ポゼについて】

ラ ロッシュ ポゼは1975年に敏感肌にも使えるスキンケアブランドとしてフランスで誕生しました。ラ ロッシュ ポゼにとって、肌は人生そのもの。皮膚の専門家と力を合わせ、最先端の皮膚科学研究を続けるとともに、常に「人」を中心に据えたブランドであり続けます。0歳から100歳を超えて、すべての人々の肌に寄り添いたい。そんな願いを込め、ダーマコスメのリーディングブランドとして様々な活動を展開しています。

*AplusA及びその他パートナーによって2024年1月から5月に実施された、世界80%のGDPをカバーする31か国において皮膚の専門家を対象に行ったダーモコスメ市場調査による。 **皮膚科、クリニックなどの流通においてお取り扱いいただいていることを指します。

公式サイト： https://www.laroche-posay.jp/

【ダーマコスメとは】

ダーマコスメとは、「Dermatology (皮膚科学）× Cosmetics （化粧品）」です。皮膚科学に基づいて、さまざまな肌悩みに寄り添うため、厳選された成分をもとに開発した化粧品。ヨーロッパでは、ヘルスケアプロフェッショナルに採用されているスキンケアカテゴリー。

【ラ ロッシュ ポゼ 公式SNS 】

Instagram：@larocheposayjp

X：@LRP_JAPAN

LINE：ラ ロッシュ ポゼ (@928etbyq）

【イルミネーション（Illumination）について】

2007年にクリス・メレダンドリによって設立されたエンターテインメント業界をリードするアニメーション映画制作会社。『怪盗グルー』シリーズのほか、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』、『ペット』、『SING/シング』など、世界的人気作品を数多く生み出しています。

【ユニバーサル・ピクチャーズ（Universal Pictures）について】

NBCユニバーサルの一部門であり、世界中の観客に向けてエンターテインメントの開発、制作、マーケティングを行う世界有数のメディア・エンターテインメント企業です。

【注釈】

*1：ニキビを防ぐ、エファクラ フォーミング クレンザー、エファクラ K 薬用ローション［医薬部外品］を含むシリーズのこと

*2：乾燥によって皮脂が出やすい状態のこと

*3：2025年1月～2025年12月ラ ロッシュ ポゼ ジャパン販売金額に基づく

*4：ラ ロッシュ ポゼNO.1美容液（販売名：ラ ロッシュ ポゼ エファクラ セラム）

*5：保湿をすることでテカリにくくすること。販売名：ラ ロッシュ ポゼ エファクラ オイル＆ポア コレクト ローション

*6：角質柔軟成分

*7：整肌成分

*8：Ex vivo dataでのサリチル酸単体との試験比較による

*9：うるおいを与え、乾燥により目立った毛穴を目立たなくすること

*10：古い角質が招くざらつき感のこと

*11：すべての人に肌トラブルがおきないわけではありません。

*12：すべての人に皮膚刺激がおきないわけではありません。

*13：販売名：ラ ロッシュ ポゼ エファクラ H クレンザー

*14 : 販売名：ラ ロッシュ ポゼ エファクラ H クリーム N