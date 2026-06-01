ミートキャリア、6,000件のキャリア支援ノウハウを搭載した無料AI壁打ちサービス「モヤモヤ壁打ちAI」（β版）を公開！

株式会社fruor

社会人向けキャリアプログラム「ミートキャリア」を運営する株式会社fruor（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：川村邦光）は、キャリアのモヤモヤを気軽に整理できるAI対話サービス「モヤモヤ壁打ちAI byミートキャリア」（β版）を本日公開しましたのでお知らせいたします。

ChatGPT（Custom GPT）とGemini（Gem）の2つのプラットフォームで無料で利用でき、24時間いつでもキャリアの悩みを壁打ちすることができます。当社サービスの利用者は30～40代女性が約80%を占めており、育児や仕事の両立に忙しい中でも気軽に利用できるツールとして開発しました。

▪️「モヤモヤ壁打ちAI」（β版）開発の背景

「転職したいかどうかも分からない」--その手前にある"壁打ち"のニーズ

ミートキャリアは、転職を前提としない伴走型キャリアコーチングサービスとして、これまで6,000件以上の有料キャリア支援を提供してきました。

日々ユーザーの方々と向き合う中で、

・このままでいいのかな、とぼんやり思っている

・何かを変えたい気がするけど、何を変えたいのかが分からない

・忙しさの中で、自分のことを考える余裕がない

・今は悪くないけど、この先が少し不安

といった、相談するほどでもないけれど気になっている--そんな「モヤモヤの手前」の段階にいる方が多くいらっしゃることを実感してきました。

こうした方々にとっての最初の一歩は、誰かに話すことではなく、自分の中の気持ちに気づくことです。

「モヤモヤ壁打ちAI」（β版）は、その気づきのきっかけを、24時間いつでも、どこからでも得られるようにすることを目的として開発しました。

▪️「モヤモヤ壁打ちAI」（β版）の特長

１. 6,000件以上のキャリア支援ノウハウを搭載

国家資格キャリアコンサルタント監修によるミートキャリア独自の「ミーキャリメソッド」に基づく問いかけロジックを搭載。スキル・能力・特性の三層構造から、ユーザーの「詰まっている層」を推定し、最適な問いかけを生成します。

２. 答えを出さない。壁打ちに徹する

一般的なAIキャリア診断とは異なり、「あなたは〇〇タイプです」といった診断結果は出しません。ユーザー自身が対話を通じて「自分の中にある答え」に気づくプロセスを大切にしています。ミートキャリアのキャリアトレーナーが実際のセッションで大切にしている問いかけのアプローチをAIに反映しました。

３. 評価しない。ジャッジしない。穏やかに寄り添う

キャリアの悩みは正解がないからこそ、評価やジャッジのない安全な対話空間が必要です。「そう感じるのは自然なことですよね」--AIが穏やかに寄り添いながら、気持ちの整理をサポートします。

４. ChatGPT・Geminiの2プラットフォームで無料提供

普段お使いのAIプラットフォームからすぐに利用開始できます。アカウント登録やアプリのダウンロードは不要（※各プラットフォームのアカウントは必要です）。

利用方法

■ ChatGPT版（Custom GPT） https://chatgpt.com/g/g-6a1002e3b11c8191ad8fd311aa924874 ※ ChatGPTの無料プランでもご利用いただけます

■ Gemini版（Gem） https://gemini.google.com/gem/12Zu1MvEK0mWzMp0mBriuijWXd5O-ecdc ※ Google アカウントでGeminiにログインの上ご利用ください

■ LP（サービス紹介ページ） https://bot.meetcareer.net/

こんな方におすすめ

・「転職したい」と決まっているわけではないけど、何かモヤモヤする

・忙しい毎日の中で、自分のキャリアについて考える時間がない

・人に相談するほどでもないけど、一人で考えていても堂々巡り

・自分の強みや価値観を改めて整理してみたい

・キャリアコーチングに興味はあるけど、いきなり申し込むのはハードルが高い

▪️ミートキャリアが考える「AIとプロの役割分担」

「モヤモヤ壁打ちAI」（β版）は、キャリアの悩みに対する「最初の一歩」を提供するツールとして設計しています。

AIとの対話で自分のモヤモヤの輪郭が見えてきたら、そこから先は、人との対話でしか深められない領域があります。

ミートキャリアでは、AI壁打ちで見えてきた気づきを出発点として、無料のキャリア相談会（60分）でさらに深掘りすることができます。6,000件以上の支援実績を持つキャリアトレーナーが、一人ひとりの状況に合わせた対話を通じて、強みや価値観の整理をサポートします。

AIで気づき、人との対話で深める。 この流れをシームレスに提供できるのが、ミートキャリアの強みです。

▪️関連サービス：3分でできるキャリアの気づきワーク

ミートキャリアでは、「モヤモヤ壁打ちAI」（β版）のほかにも、スマートフォンから3分で取り組めるキャリアの自己分析ワーク「3分ワーク」を無料で提供しています。

5つの質問に直感で答えるだけで、自分の気持ちや価値観を見つめ直すきっかけが得られます。結果はパーソナライズされたメッセージとして表示され、希望者にはメールでもお届けします。

3分ワーク: https://work.meetcareer.net/

▪️ミートキャリアについて

ミートキャリアは、転職を前提としない伴走型キャリアコーチングサービスです。

キャリアトレーナーによるコーチングを通じて、強みや価値観を整理し、自分らしいキャリアの方向性を見つけるサポートを提供しています。利用者の約80%が30～40代女性で、育児や仕事の両立に悩む方を中心に支援を行っています。

国家資格キャリアコンサルタント監修による独自の「ミーキャリメソッド」では、「強みがわかり、活かせる場所がわかる」ことをゴールに、スキルだけでなく能力や特性といった深い層まで掘り下げ、一人ひとりの本質的な強みを見つけます。

・利用者満足度 94%

・有料キャリア支援実績 6,000件以上

・利用者の約80%が30～40代女性

URL: https://www.meetcareer.net

ミーキャリマガジン（自社メディア）: https://magazine.meetcareer.net

公式X: https://x.com/info_meetcareer

公式Instagram: https://www.instagram.com/meetcareer_official

公式Threads: https://www.threads.com/@meetcareer_official

▪️株式会社fruorについて

会社名：株式会社fruor（フルオル）

代表者：代表取締役CEO 川村 邦光

本店所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-33-6

設立：2019年1月

事業概要：キャリアのミスマッチを解消するキャリアプログラム「ミートキャリア」の開発・運営

URL： https://www.meetcareer.net/company