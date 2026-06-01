ひらり、驚きの薄さの老眼鏡専用レンズ『極うす（ゴクウス）』販売開始

株式会社アイ・トピア

メガネチェーン店「メガネストアー」を東京・神奈川などの首都圏を中心に展開する株式会社アイ・トピア（本社：東京都町田市、代表取締役社長：加藤公一）は、2026年6月1日（月）より当社オリジナルのレンズ『極うす（ゴクウス）』をメガネストアーの全店にて販売開始いたしました。

極うす（ゴクウス）

商品詳細はこちら :https://meganestore.co.jp/gokuusu/

遠視レンズの厚みに対応した老眼鏡専用レンズ『極うす』は、驚きの薄さを叶えるメガネストアーのオリジナルレンズです。

遠視で度数が強い場合、単に屈折率の高いレンズを選ぶだけではレンズ中心の厚みを十分に薄くできないことがありますが、『極うす』は、フレームのサイズに合わせて最適な設計となるようにレンズに薄型加工を施すため、レンズを薄く軽く仕上げることができます。

フレームとレンズのバランス改善

レンズが薄くなるため、フレームからのレンズのはみ出しが気にならない。レンズの厚みを気にせずにフレームが選びやすくなります。



レンズの重みによるストレスの軽減

薄くすることでレンズが軽くなり、鼻や耳への負担が減り長時間の使用でも快適。レンズの重さによるメガネのズレ落ちが軽減します。

商品詳細

商品名 極うす（ゴクウス）

種類 単焦点レンズ（老視用）

屈折率 1.60 / 1.67

機能 紫外線カット、傷防止・汚れ防止コーティング

発売日 2026 年 6 月 1 日（月）

取扱店舗 メガネストアー全店

・メガネストアーの店舗一覧：https://meganestore.co.jp/storesearch/

メガネストアーのオリジナルレンズ “ 極シリーズ ”

メガネストアーのオリジナルレンズ “極シリーズ” は、機能性に特化したレンズを取り揃えています。

極うす（ゴクウス）

遠視レンズの厚みに対応した、

驚きの薄さを叶える老眼鏡専用レンズ。

フレームのサイズに合わせて最適な設計となるようにレンズに薄型加工を施すため、レンズを薄く軽く仕上げることができます。

極スベ（ゴクスベ）

なめらかでスベスベとした質感を持ち、メガネ使用時のレンズにまつわるお手入れの手間やストレスを軽減。より快適な使い心地を目指したレンズ。



優れたすべり性能により、従来のレンズと比べて汚れのつきにくさや拭き取りやすさが大幅に向上。 さらに耐キズ性・静電気防止機能も向上し、これまでにない耐久性を実現しました。

メガネストアーについて

「メガネストアー」は東京・神奈川などの首都圏を中心に展開するメガネチェーン店。メガネや補聴器は視力・聴力を補助し、「お客様の心と体を心地よくサポート」するための医療機器であるとの原点に立ち返り、お客様のより豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてまいります。

会社概要

社名：株式会社アイ・トピア

所在地：〒194-0013 東京都町田市原町田4-20-1

代表者：加藤公一（代表取締役社長）

事業内容：メガネの卸売・小売販売・輸出入業

コンタクトレンズ、補聴器の卸売・小売販売

HP：https://meganestore.co.jp