ゲーム業界を目指す就活生向けプログラム「KONAMI OPEN COMPANY」、6/1募集開始

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、本日からゲーム業界への就職を目指す学生に向けた職種別スキルアッププログラム「KONAMI OPEN COMPANY」の参加者募集を開始することをお知らせします。

今年で3回目の開催となる「KONAMI OPEN COMPANY」は、学生の皆さまにゲーム業界について学ぶ機会を提供することを目的としたプログラムです。実際の業務内容の紹介をはじめ、各職種において求められるスキルやゲーム制作のノウハウ、技術的なアドバイスなどを、コナミデジタルエンタテインメントの社員が直接お伝えし、実践的に学んでいただく機会を提供しています。

今年初開催となるプログラマー向けの「ゲーム作品講評会」は、学生の皆さまから寄せられている「自身の作品に対してプロの視点でアドバイスを受けたい」といったニーズを受け、新たに追加したプログラムです。本プログラムでは、当社の現役プログラマーから個別にフィードバックを受けることができ、作品の強みや改善点を多角的に整理し、今後の制作に生かしていただけます。

また、毎年好評のサウンドスタジオツアーは、これまでの「コナミクリエイティブセンター銀座」「コナミ大阪スタジオ」に加え、昨年10月に竣工した「コナミクリエイティブフロント東京ベイ」の3拠点で実施します。各スタジオでは、実際の制作環境のなかで、ここでしか体験できないコンテンツに触れていただくほか、現役クリエイターとの少人数での座談会も予定しています。座談会では、作品に関するアドバイスや普段疑問に感じていることなどについて、直接ご相談いただけます。

そのほか「デザイナー職」、「プランナー／プロデュース職」においても、ポートフォリオのブラッシュアップ支援やゲーム企画書への実践的フィードバックを通じ、スキル向上の機会を提供します。

昨年の「KONAMI OPEN COMPANY」の様子

サウンドスタジオツアーポートフォリオ完全攻略講座

応募エントリーは、「KONAMI OPEN COMPANY」公式サイトにて受付しております。

ゲーム業界への就職を目指す学生の皆様からのご応募をお待ちしています。

「KONAMI OPEN COMPANY」公式サイト：https://konami.jp/4tNGK9H

KONAMI OPEN COMPANY公式サイトQRコード

＜募集対象者＞

日本国内に在住の方で、2028年3月卒業予定の学生（2029年・2030年卒業予定の方を含む）

＜各プログラムの詳細＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1422_1_d25bdb825dbbf737d746095d70f22083.jpg?v=202606020351 ]