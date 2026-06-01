究極のMMORPG『レイヴン2（RAVEN2）』特化ワールド「ZERO」の好評を受け新たに「ZERO2」ワールドをオープン！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、究極のMMORPG『レイヴン2（RAVEN2）』（開発：Netmarble Monster Inc.）において、サービス開始1周年を記念した大型アップデートで実装した特化ワールド「ZERO」が、サービス開始直後から好評を博したことを受け、新たにサーバー6つから成り立つ「ZERO2」ワールドを実装したことをお知らせいたします。

5月27日（水）に実装した特化ワールド「ZERO」は、既存サーバーと比較してキャラクター育成の負担を大幅に軽減し、PKなど競争要素によるストレスを緩和した特別仕様のサーバーです。追加の成長支援に加え、ファーミングの楽しさと報酬をさらに強化する新要素「ファーミングクリスタル」も導入いたしました。

特化ワールド「ZERO」は、サービス開始からわずか2日間で、当初用意した6つのZEROサーバーすべてが混雑状態となり、入場待機列が発生いたしました。これを受け、新たにサーバー6つから成り立つ「ZERO2」ワールドをオープンいたしました。今回の拡張により、「ZEROワールド」は「ZERO」と「ZERO2」を合わせた全12サーバー体制で運営いたします。

・『レイヴン2』 公式フォーラム：新規特化ワールド＜ZERO2＞オープンのご案内

https://forum.netmarble.com/raven2_jp/view/6/875

今回の反響は、従来のMMORPGで感じやすかった育成や競争に対する負担を軽減したゲーム環境が、多くのプレイヤーから支持を得た結果と考えています。サービス開始から1周年を迎えた『レイヴン2』において、「ZEROワールド」は既存プレイヤーだけでなく復帰プレイヤーからも高い関心を集めています。

また、特化ワールド「ZERO」では今後、大規模な競争コンテンツも順次開催予定です。6月13日（土）には初の「古代要塞」、6月20日（土）には初の「争奪戦」を実施し、特化ワールド「ZERO」内最強のプレイヤーを決定する戦いが繰り広げられます。

さらに、開発者ノートも公開しました。開発者ノートでは、特化ワールド「ZERO」に関するプレイヤーからのフィードバックをもとにした改善方針やバランス調整計画を紹介しています。今後もプレイヤーの声に耳を傾けながら、特化ワールド「ZERO」の体験向上に向けた継続的な改善を進めてまいります。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムでご確認ください。

・『レイヴン2』 公式フォーラム：新規特化ワールド＜ZERO2＞オープンのご案内

https://forum.netmarble.com/raven2_jp/view/6/875

・『レイヴン2』 公式フォーラム：開発現状コメント

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『レイヴン2』は、公式フォーラムや公式サイト、X、YouTubeなどの公式チャンネルで最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

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◆『レイヴン2（RAVEN2）』とは◆

『RAVEN2』は、2015年に韓国ゲーム大賞を席巻した前作『RAVEN』の正式な続編で、『RAVEN』のアクション性を受け継ぎ、Unreal Engineで構築された最高級のグラフィックで壮大なストーリーと爽快なアクションが楽しめるMMORPGです。ダークファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは王命を受けた特殊な力を持つ特務隊の新入隊員になり、危険で奇怪な事件の調査に乗り出しながら神と悪魔が共存する世界で冒険を繰り広げていきます。

◆『レイヴン2（RAVEN2）』ついて◆

［ タイトル ］ RAVEN2

［ ジャンル ］ ダークファンタジーMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年5月28日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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