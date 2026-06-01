8 佐土原遼選手 契約(継続)のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

この度、琉球ゴールデンキングスは、#8 佐土原遼選手と2026-27シーズンの契約継続および、2年間の複数年契約に合意したことをご報告いたします。

佐土原 遼(サドハラ リョウ）

生年月日 ：1999年10月24日

身長 ：192cm

体重 ：97kg

ポジション：SF/PF

出身 ：神奈川県

出身校 ：東海大学

主な経歴 ：

2020-21 広島ドラゴンフライズ(特別指定選手)

2021-23 広島ドラゴンフライズ

2023-25 ファイティングイーグルス名古屋

2025- 琉球ゴールデンキングス

▽球団コメント

佐土原選手と来シーズンも共に戦えることを大変嬉しく思います。

重要な場面でも臆することなくシュートを打ち切る強いメンタリティと、日々の努力を積み重ねるストイックな姿勢は、チームにとって非常に大きな力です。特に、マカオで行われたEASLファイナルズ 3位決定戦で決めた劇的なウィニングショット、Bリーグ決勝の終盤で決めたシュートなどは佐土原選手のメンタリティを象徴するシーンであり、多くのファンの皆さまの記憶に残るプレーになりました。

また、シーズンを通して経験を重ねるごとに、プレーの幅や安定感も着実に増し、攻守両面で大きな成長を感じさせてくれました。誰にも負けない勝利への強い執念を持ち、常に成長を続ける姿勢はキングスの未来への期待をさらに高めてくれます。

引き続き、佐土原選手への応援をよろしくお願いいたします。

▽本人コメント

2025-26シーズン応援ありがとうございました。

皆さんの声援のおかげで最後まで戦い抜くことができました。ですが、加入した時に目標にしていたチャンピオンリングを獲得することはまだ達成できていません。

2026-27シーズンはBプレミア初年度になり、タフなスケジュールになりますが、キングスの文化や歴史を引き継いでいきながら優勝目指して頑張ります。

引き続きよろしくお願いします。

Go Kings!