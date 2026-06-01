Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用ソフトウェア『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』「J-Anime スタイル」の実装が決定！

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役：陳 云云）は、オランダの Little Chicken Game Company が開発する超常系ライフ・シミュレーション『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』（対応機種：Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)）につきまして、登場キャラクターや動物たちのゲーム内イラストを、おぐち氏やT-TRACK氏をはじめとする日本の絵師さんによる描き下ろしデザインに切り替えることができる「J-Anime スタイル」の実装が決定したことをお知らせします。

また、パッケージ版の予約受付もスタートしています。パッケージ版の初回購入分には、表面にはキャラクターイラストがデザインされ、裏面は小型手鏡になっていて持ち運びに便利な「オリジナル缶ミラー」と、ゲーム序盤の進行に役立つ消費アイテムや装飾アイテムがセットになったDLC「家出お役立ちパック」が特典として付属しますので、ぜひお早めにご予約ください。

▼『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』 公式サイト

https://www.cloudedleopardent.com/game/moonlightpeaks/jp/(https://www.cloudedleopardent.com/game/moonlightpeaks/jp/)

■パッケージ版初回購入特典

パッケージ版初回製造分には、表面にキャラクターイラストがデザインされ裏面が小型手鏡になっている、持ち運びに便利な「オリジナル缶ミラー」と、ゲーム序盤の進行に役立つ消費アイテムや装飾アイテムがセットになったDLC「家出お役立ちパック」が特典として付属します。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。

※予約開始タイミングは各販売店様により異なります。

※パッケージ版初回購入特典はなくなり次第終了となります。各販売店様にてご確認ください。

※特典DLC「家出お役立ちパック」をご利用いただくためにはインターネットへの接続環境が必要です。

※特典DLC「家出お役立ちパック」のダウンロードコードの有効期限は2029年7月8日（日）23:59までとなります。

※特典の内容・仕様は予告なく変更になる場合があります。

■「J-Anime スタイル」について

日本のアニメ・漫画特有のアートスタイルを表示させる「J-Anime スタイル」を実装しています。

「J-Anime スタイル」に切り替える(※1)ことで、ゲーム内のセリフパートで表示される登場キャラクターや動物たちのイラストを、キャラクターイラストを主に製作するイラストレーターおぐち氏(https://x.com/OGch)やT-TRACK氏(https://x.com/T__TRACK)をはじめとする日本の絵師さんによる描き下ろしデザインに変更することができます。

通常スタイルJ-Anime スタイル

※「J-Anime スタイル」は発売日当日に配信予定のアップデートパッチにて実装されます。

※1 設定画面内のタブ「ゲームプレイ」にある「ポートレートスタイル」で「2」を選択することにより、「J-Anime スタイル」に切り替えることができます。

■「ムーンライト・ピークス」について

『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』は、狼男や魔女、人魚など、さまざまな超常の住民が暮らす不思議な街を舞台にした、心あたたまる超常系ライフ・シミュレーションです。

あなたは懐疑的な父に「アンデッドでも思いやりに満ちた人生が送れる」ことを示すために旅立ちます。

街に住む夜の住民たちと友情を育み、運命の恋に落ちることだってあるかもしれません。

家族が残した“幽霊屋敷”のようなコテージを、自分好みのゴシックスタイルにカスタマイズしながら、永遠の命を存分に活用して秘められた能力を解放し、ポーション作りを極め、魔法のレパートリーを増やしていきましょう。

すべてはより豊かな収穫のために。

さらに、ムーンライト・ピークスに暮らす7つの家系の謎を解き明かし、この不気味で魅力的な街に光を取り戻しましょう。

ただし、太陽が昇る前には必ず棺桶に戻ることをお忘れなく。

■『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』 商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134769/table/29_1_05018b3945a2918c11e6739b2e9e3b3c.jpg?v=202606020351 ]

※Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。