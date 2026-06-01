AIによる業務分析及びITリスク管理をワンストップで実現するサービス「wakucone plus」新たにモバイル端末データの分析・マネジメントに対応！

NTTスマートコネクト株式会社

NTTスマートコネクト株式会社（代表取締役社長：宮奥 健人、以下、NTTスマートコネクト）は、AIによる業務分析及びITリスク管理をワンストップで実現するサービス「wakucone plus（ワクコネ プラス）」において、取扱対象端末をモバイルまで拡大可能とするオプションを、2026年6月1日より販売を開始いたします。

これにより、従来のPC操作ログ分析加え、モバイル端末情報を取り込むことで横断的であった業務環境を統合的に可視化・分析することで、お客さまの業務実態に即した業務プロセス変革とITリスクマネジメントの更なる高度化に貢献します。

1. 背景および目的

wakucone plusは業務実態の可視化に加えて、企業内に点在するIT資産の把握、潜在的なセキュリティリスクの検知・対処までワンストップで実現しDX推進とセキュリティ対策を統合的に支援してきました。

近年、企業におけるIT資産はPCのみならず、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末の活用もスタンダードとなっています。一方で、従来の管理ではモバイル利用の実態が見えておらず、PCの操作ログベースでの実態把握や、情報漏洩リスクの見逃しといった課題が生じていました。

こうした状況を受け、当社は「wakucone plus」において、お客さまの端末ご利用状況に応じた柔軟な運用を可能とするオプション機能を追加いたしました。これにより、PCとモバイル端末を統合したより実効性の高い業務実態の把握、ITリスク管理を実現します。

wakucone plusの紹介サイトはこちら：https://www.nttsmc.com/wakuconeplus/

2. オプション機能の概要

今回のオプション機能の追加により、以下のような運用が可能となります。

（1）モバイル端末の利用状況の可視化・分析

PC操作ログに加え、モバイル端末の情報の可視化により業務を統合的に分析可能

（2）ITリスク対策の強化

モバイル端末へのアプリケーション一括配布を可能とすることによって、

キッティング作業の効率化、未承認アプリの利用禁止など、シャドーITの抑制が可能

（3）ポリシー設定による運用統制

社外Wi-Fiの利用制限等による安全な利用環境の確保が可能

3. メリットと活用シーン

本オプション機能の追加により、稼働状況の把握に加え現場の動きまで踏まえた実運用の最適化が可能になります。

（1）業務の実態を”場所を問わず”把握

PCの操作ログとモバイル端末の稼働状況を統合管理することで、オフィス内外の動きを把握し、

実態に即した改善につなげます。

（2）営業・現場業務の可視化と適正運用

端末の位置情報の把握により、外出先での移動履歴の確認など営業活動の実態把握に活用でき、

現場の動きを踏まえたマネジメントが可能となります。

（3）運用効率化とガバナンス強化の両立

アプリの一括配布などの業務用端末へのポリシー制御により、現場に負担をかけずに適切な

運用ルールを維持できます。

4. 画面イメージ

※PCのデバイス情報に加えてモバイル端末も一元的に管理できる構成

（画像はイメージです。実際の提供時とは異なる場合があります）

5. 今後の展望

今後もNTTスマートコネクトは「wakucone plus」を通じて、ITリスク対策、業務の可視化に加え、現場の動きまで含めた運用の高度化を推進し、企業のDXを支援してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

NTTスマートコネクト株式会社

ビジネスイノベーション部 永井・東久保

E-mail：dx-sales@nttsmc.com