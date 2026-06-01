「吉本新喜劇☆パーティー！SUMMER SONG COLLECTION！2026」7月1日（水）楽曲配信決定！

吉本興業株式会社

この度、2026年の吉本新喜劇の「顔」に選ばれたヤンシー＆マリコンヌをはじめ、すち子＆真也、島田珠代ら吉本新喜劇の人気コンビ・座員のネタから生まれた夏の楽曲ミニアルバム『吉本新喜劇☆パーティー！SUMMER SONG COLLECTION！2026』を、2026年7月1日（水）午前0:00より、各種音楽配信サービスにてデジタルリリースすることが決定しました。

本作は、今夏を最高に盛り上げること間違いなしの新喜劇発のミニアルバム。ヤンシー＆マリコンヌによる、おしりを”ぷるるん”と振って大人から子どもまで楽しめる『ぷるるん音頭』を筆頭に、初代歌ネタ王のすち子＆真也の伝説のギャグソングが生まれ変わった『パンツミー(令和れげえver.)』、ウルトラEDMと盆踊りが融合した島田珠代の『panty puzzle』、ヤンシー&マリコンヌの代表ネタを夏仕様にした『リンボー！[Surf Remix]』や、“夏といえばオバケ” ということで、かわいらしい「幽霊マリコンヌ」が登場するヤンシー&マリコンヌのコントから生まれた楽曲『DEMASSE！』など、夏にぴったりなアレンジを施した全6曲の豪華ラインナップとなっています。

また、楽曲配信を記念して「吉本新喜劇☆パーティーSUMMER SONG COLLECTION！2026 配信記念イベント」を7月10日（金）に大阪・YES THEATER（吉本新喜劇セカンドシアター）にて開催することも決定しました。本ミニアルバムの楽曲が生披露されるほか、終演後にハイタッチできるスペシャルコーナーも実施される予定です。

楽曲概要

■タイトル：「吉本新喜劇☆パーティー！SUMMER SONG COLLECTION！2026」

1、ぷるるん音頭

作詞：ヤンシー＆マリコンヌ 作曲：ヤンシー＆マリコンヌ

編曲:ヤンシー、テツヤ,カズナ（Junk Unit）

2、パンツミー(令和れげえver.)(すち子＆真也)

作詞：すち子＆真也 作曲：すち子＆真也、浜崎州平

3、panty puzzle(島田珠代)

作詞：島田珠代 作曲：島田珠代、浜崎州平

4、リンボー！[Surf Remix] (ヤンシー＆マリコンヌ)

作詞：ヤンシー＆マリコンヌ 作曲：ヤンシー＆マリコンヌ

編曲:ヤンシー、テツヤ,カズナ（Junk Unit）

5、DEMASSE！(ヤンシー＆マリコンヌ)

作詞：ヤンシー＆マリコンヌ 作曲：ヤンシー＆マリコンヌ

編曲:ヤンシー、テツヤ,カズナ（Junk Unit）

6,ぷるるん音頭（カラオケver.）

作曲：ヤンシー＆マリコンヌ

編曲:ヤンシー、テツヤ,カズナ（Junk Unit）

コメント

森田まり子

待望の「ぷるるん音頭」楽曲化よー！どんなココロ模様でもコレを聴いてぷるるんっすれば夏気分に早変わりよ！「リンボー！」はさらにHOTに録り下ろし！「DEMASSE！！」ではちょっぴり涼もとれちゃうわよ♪

マリコンヌの3色の声色も楽しんでね(ハート)

O.K.エビバディ！Let's サマーパーティー！

松浦真也

パーティーだっていうから、調子に乗って4曲も参加しちゃいました。俺のホットでサマーなギターを聴いてくれ！

島田珠代

盆踊りといえば、うちわ、タオル、違う違う、、もうそんな時代じゃないんです。盆踊りといえばパンティー

あなたは、自分の人生のパズルを完成させたことがありますか？

この曲で踊ることによって、あなたの描いていた人生のパズルが完成するはず。途中エレクトロニック・ダンス・ミュージックになりますが、みんなで盛り上がって、夏の湿気を吹き飛ばしましょう。

すっちー

夏にピッタリの曲です！

冬には聴けたもんじゃないです

ぜひ河川敷で聴いてください

イベント概要

吉本新喜劇☆パーティー！SUMMER SONG COLLECTION！2026 配信記念イベント

【概要】

日程： 2026年7月10日(金)

時間：18:45開場 19:15開演

会場：YES THEATER(吉本新喜劇セカンドシアター)

出演：すっちー、島田珠代、松浦真也、森田まりこ

料金：前売5,000円／当日5,500円（終演後ハイタッチ付き）

【券売スケジュール】

<吉本新喜劇 OFFICIAL FAN CLUB抽選先行>

受付期間：6月1日（月）11:00～6月3日（水）11:00

当落発表：6月5日（金）18:00

受付期間：6月8日（月）11:00～6月10（水）11:00

当落発表：6月12日（金）18:00

一般発売：6月16日（火）10:00