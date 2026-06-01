『2026 CHAE JONG HYEOP Fanmeeting in JAPAN ‘THE WAY for US’』大阪公演 本日6/1(月)18時よりファンクラブ先行1次(抽選)受付開始！

株式会社 J HARMONY

いつもチェ・ジョンヒョプを応援してくださり、誠にありがとうございます。

皆さまからのたくさんの温かいご声援にお応えし、

2026年8月1日(土)グランキューブ大阪にて‘THE WAY for US’追加公演の開催が決定いたしました！

『2024 CHAE JONG HYEOP HALL TOUR in JAPAN [First Love]』から約2年ぶりとなる大阪でのファンミーティング！

初めて大阪で皆さまと出会い、ともに過ごした大切な思い出の場所で、

チェ・ジョンヒョプの魅力をさらにたっぷり感じていただける特別な時間を、再びお届けします。

春に続いて、この夏も素敵な思い出を一緒につくりましょう。

CHAEst大好評の恒例企画ヒョプライズ シーズン3！も同じく実施いたしますのでお楽しみに♪

ファンクラブ先行1次(抽選)は、本日6月1日(月)18:00よりスタート！

【公演タイトル】

2026 CHAE JONG HYEOP Fanmeeting in JAPAN 'THE WAY for US'

【公演スケジュール】

■大阪/グランキューブ大阪

2026年8月1日(土) 開場17:00 / 開演18:00

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

■VIPチケット

\21,000(税込)

＜VIPチケット特典＞

・グループフォト撮影会

・限定オリジナルグッズ

■一般チケット

\14,300(税込)

※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要となります。

※別途プレイガイドの手数料がかかります。

※特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。

※特典会は公演時間外の実施となりますので、あらかじめご了承ください。

【枚数制限】

1名様につき4枚まで

【ファンクラブ先行1次(抽選)】

受付期間：2026年6月1日(月)18:00～6月14日(日)23:59

※上記ファンクラブ先行1次、2次期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。

※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。

お申込みはファンクラブサイト「FC NEWS」よりお申込みください。

【その他チケット販売スケジュール】

■ファンクラブ先行2次(抽選)

受付期間：2026年6月22日(月)18:00～6月28日(日)23:59

■プレイガイド先行(先着)

受付期間：2026年7月4日(土)18:00～7月12日(日)23:59

■グローバル先行(先着)

受付期間：2026年7月4日(土)18:00～7月12日(日)23:59

■一般販売(先着)

受付期間：2026年7月16日(木)18:00～7月30日(木)23:59

※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」、「グローバル先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。

【ヒョプライズ シーズン3！】

１.ご来場者全員に特別プレゼント

２.FC会員限定オリジナルグッズ

３.FC会員限定お名前コール＆握手会にご招待(200名様)

※本企画へのご応募は、ファンクラブ先行／その他各種チケット販売とは別途での受付となります。

※VIPチケット／一般チケットなど、公演チケットの券種に関わらず、ファンクラブ会員様であればどなたでもご応募いただけます。

※お名前コール＆握手会は、公演時間外に実施いたします。

※応募方法・抽選スケジュール・当選発表などの詳細は後日ご案内いたします。

■お問い合わせ先

CHAE JONG HYEOP JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局

support@chaejonghyeop-official.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。

チェ・ジョンヒョプ ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://chaejonghyeop-official.jp/

ジャパン オフィシャルX：https://x.com/cjh_official_jp