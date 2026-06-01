【新登場・数量限定】頑張るあなたを“シンデレラ”へ導く。100％天然精油の香り、ルームアロマ「シンデレラスプレー」が発売開始！心地よいリラックスタイムへ。ウッドシトラスの香りで、空間まで整う新習慣。

株式会社愛しとーと

■開発の背景：はっちゃんがこのスプレーに込めた特別な想い

毎日、家族のため、お仕事のために一生懸命で、気づけば自分のことを後回しにして頑張り続けている女性たち。そんな皆さんを愛しとーとはずっと応援してきました。

「いつも頑張っているあなたに、最高のご褒美と安らぎを届けたい」

そんな強い想いから、この『シンデレラスプレー』は誕生しました。実はこの商品には、代表の「はっちゃん」こと岩本初恵の、深いこだわりがギュッと詰まっています。

はっちゃんは日頃から寝る時に「今日は良い日だった」と口に出し、朝起きたら「今日は幸せ」と口に出す、これがあなたの人生を輝かせるために何より大切と言っています。

1日の終わりに「今日もよく頑張ったね」と心地よく眠りにつき、朝は「よし、今日も素敵な1日にしよう！」とワクワクしながら目覚める。この幸せなサイクルを作るために、はっちゃんが注目したのが「香り」なのです。

人間の記憶や感情にいちばん深く、ダイレクトに届くのが「香り」です。 だからこそ、世の中にたくさんあるルームスプレーと同じでは意味がない。愛しとーとが届けるからには、心からホッとできて、五感から幸せで満たされるような本物の香りでなければならない――。その一心で、100％天然の精油だけを贅沢にブレンドした、妥協のない香りの特別なスプレーを作り上げました。

シュッとひと振りするだけで、空間を心地よい香りで包み込みます。忙しい日常から一瞬で離れて、まるでお姫様（シンデレラ）のようなゆったりとした贅沢な時間を過ごしてほしい。

このスプレーには、毎日を生きるあなたへの、愛しとーとからのいっぱいの「愛」が込められています。

■ 商品のこだわり（特長）

１．合成香料不使用。自然本来の力「天然精油100％」

本製品は、香料に合成成分を一切使用せず、100％天然の精油のみを採用しています。

自然本来の芳醇な香りが室内を満たし、リラックスタイムを演出します。

主な配合成分（香り成分）：ヒノキ、ホーウッド、オレンジ、シダーウッド、フランキンセンスなど 。

※イメージ

２．森林の静寂と柑橘の明るさが調和した「ウッドシトラスの香り」

年齢を問わず定評のあるウッド系の香りに、やさしいシトラスを重ねた上品な仕上がりです。

ヒノキやホーウッドの落ち着きが心地よさをもたらし、気分転換にもオススメです。

３．品質を守る「遮光容器」と利便性の高い「スプレータイプ」

精油は光による劣化を受けやすいため、紫外線を遮断する茶色の遮光容器を採用しました。

また、持ち運びに便利なスプレータイプ（30ml）となっており、寝室、リビング、車内、さらにはお出かけ先のバッグに忍び込ませて、どこでもお気に入りの香りを楽しめます 。

４．安心の「国内製造」

お客様に安心してお使いいただけるよう、品質管理の行き届いた国内工場で製造されています 。

■ 日常に寄り添う活用シーン

・おやすみ前のリラックスに：枕や寝具にシュッとひと振りすることで、思わず深呼吸したくなるような心地よい香りに包まれ、ゆったりとした夜のひとときへと導きます 。

直接かけてもOK （※ご使用前に目立たない部分でお試しください）

・朝のスイッチON：目覚めに空間へスプレーすることで、爽やかな朝時間を演出し、前向きな一日のスタートをサポートします 。

素敵な一日のスタートに

・自分時間の充実（家事の合間や運転中に）：家事や仕事がひと段落した際、一日の頑張りをリセットする「ご褒美」タイムとして 。

空間にシュッ！

・おもてなしの演出：玄関やリビングに使用することで、急な来客にも清潔感のある上品な空間でお迎えできます 。

■ 商品詳細

・商品名: ルームアロマ『シンデレラスプレー』（Cinderella Spray）

・内容量: 30ml（約300プッシュ分）

・価格: 1本：3,300円（税込）、 3本セット：9,000円（税込）※通常より900円お得

※別途送料（メール便300円（税込）、宅配便660円（税込））がかかります 。

■ ご注文・お問い合わせ方法

数量限定につき、無くなり次第終了となります 。

・お電話: 0800-1000-777（受付 9:00～19:00 / 日・祝除く）

・WEB: 公式サイトよりお申し込みいただけます 。

・キャンペーン番号: 18635