【試合結果】OsakaCitySC、第5節 無失点で勝利！2-0で首位を維持！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、5/31（日）に行われた「第61回 The KSLアストエンジ 関西サッカーリーグ Division2」において、ルート11と対戦し2-0で勝利。次戦は6月7日(日)となります。

■試合概要

大会名：第61回 The KSLアストエンジ 関西サッカーリーグ Division2

対戦：Osaka City SC 2-0 ルート11

日時：2026年5月31日（日）14:00キックオフ

会場：三木防災第2陸上競技場

■STARTING XI

※交代

13酒井力也 → 5寺村浩平

10塩崎彰 → 9野勢日向太

7里見龍太郎 → 25山田大暉

19櫻本亜依万 → 16出石海大

11杉浦力斗 → 18澤島輝

■結果概要

前半は果敢に攻めるも0-0でハーフタイムへ。

試合が動いたのは後半開始7分。寺村選手の蹴り込んだコーナーキックに櫻本選手が合わせ先制ゴールを奪いました。続く後半34分には杉浦選手が決め、そのまま試合終了。2-0で勝ち点13。3連勝でリーグトップを維持しています。



たくさんのご声援、ありがとうございました！！



<得点者>

19 櫻本亜依万

11 杉浦力斗

■NEXT MATCH

次節の概要は以下の通りです。

大会名：第61回 The KSLアストエンジ 関西サッカーリーグ Division2 第5節

対戦：FC.AWJ

日時：2026年6月7日（日）12:30キックオフ

会場：阪南大高見の里グラウンド

住所：大阪府松原市河合4丁目305番1号

施設情報：https://kansaisl.jp/stadium/osaka/osaka_hannantakaminosato/

※来場者用の駐車場はございません。公共交通機関にてご来場ください。



速報は、Osaka City SC公式アプリにて行います。

ダウンロードは「こちら(https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download)」をクリック！



シーズンも中盤に差し掛かりますが、目の前の一戦一戦に全力で向き合い、応援してくださる皆様へ勝利という結果で応えられるようチーム一丸となって戦い抜いてまいります。

今シーズン最大の目標は、「優勝での関西一部昇格」です。実現に向け、挑んでまいりますので、引き続き熱い応援をよろしくお願いいたします。

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

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