【6月19日】福岡・博多の「友安製作所 Cafe & Dining」が大幅リニューアル
インテリア・DIY用品の製造販売を手掛ける株式会社友安製作所（本社：大阪府八尾市）は、福岡・博多で展開する直営店「友安製作所とハンバーガー」を全面リニューアルし、新店舗「友安製作所 Cafe & Dining」として、2026年6月9日（火）にプレオープン、6月19日（金）にグランドオープンいたします。
外観イメージ
リニューアルの概要
友安製作所は、インテリア・DIY用品の製造販売を手掛けるメーカーとして、現在、東京・浅草橋、大阪・阿倍野、八尾、福岡・博多の計4店舗のカフェ事業を展開しています。各店舗それぞれにコンセプトは異なりますが、共通するのは「インテリアを楽しめるカフェ」であること。誰でも気軽に立ち寄れるカフェを通じて、インテリアやDIYに親しむきっかけとなる場所を目指し運営しています。
この度リニューアルオープンする博多の店舗は、2021年6月にオープンし、「友安製作所とハンバーガー」として、カウンター席を中心に軽食・ドリンクをメインに提供してきました。約5年間多くのお客様にご愛顧いただいてきた当店ですが、さらに幅広い層のお客様にご利用いただき、多様なご要望にもお応えしたいという思いから、ゆっくりと食事を楽しめる本格的なカフェ&ダイニングへと刷新します。店舗面積・席数はともに従来の倍以上に拡張し、ブランチからディナーまで一日を通して利用いただける業態へと生まれ変わります。
新しい店舗ロゴ
リニューアルのポイント1. インテリアを楽しむ、大人のための空間へ
ダークトーンを基調とした落ち着いた内装に、むき出しのコンクリートとふんだんに配したグリーンが調和。その中に、インテリアメーカーである友安製作所ならではの遊び心を散りばめました。家具・照明・小物に至るまですべて自社商品でコーディネートしており、お食事を楽しみながら、空間そのものをショールームのようにご体感いただけます。また、パーティーや宴会等の貸し切り利用にも対応します。
内観イメージ
内観イメージ
2. イタリアンを軸としたカジュアルダイニングへ
メニューを大幅に刷新し、本格イタリアンも楽しめるカジュアルダイニングへ。ブランチの自家製サワードウを使ったタルティーヌをはじめ、ランチプレート、パスタ、アラカルトまで、シーンに合わせて多彩なメニューをご用意します。友安製作所の全店舗で人気のハンバーガーは引き続きご提供し、博多店限定メニューもご用意しています。
有機サワードウのタルティーヌ
今週のランチプレート
仔羊のコトレッタ
有頭海老のカダイフフリット
チーズオムレツ きのこクリームソース
チョコのテリーヌ
3. 朝から夜まで使える業態へ
営業開始時間を10:00に前倒しし、ブランチ・ランチ・カフェ・ディナーと、一日を通してご利用いただける業態に。コーヒー一杯から、ゆったりとした夜のひとときまで、博多の街の新しい居場所を目指します。
【新メニュー構成】
ブランチ（10:00-15:00）
自家製サワードウのタルティーヌをはじめとする軽食
ランチ（11:00-15:00）
ランチプレート、パスタ など
カフェ（11:00-22:00）
コーヒー、スイーツ など
ディナー（17:00-22:00／日曜21:00）
本格イタリアンのアラカルト、シェフこだわりの一品など
レセプションパーティー開催について
グランドオープンに先駆け、地域のみなさまへのご挨拶を込めたレセプションパーティーを開催いたします。
【レセプションパーティー概要】
日時：2026年6月18日（木）18:00-21:00
（開催時間内、お好きなタイミングでご来場ください）
会場：友安製作所 Cafe & Dining
内容：ドリンク、フィンガーフード、ワークショップ付き
（追加ドリンク・フードは有料にて提供）
参加費：一般 1,000円
※お食事・材料の都合上、人数に限りがございます。先着順となりますのでご了承ください。
店舗概要
店舗名：友安製作所 Cafe & Dining
所在地：〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町8-17 まるじんビル101
TEL：092-273-0120
席数 ：店内56席（カウンター10席／テーブル46席）、テラス4席（ペット可）
営業時間 ：平日 10:00-22:00（L.O. 21:00）／日曜 10:00-21:00（L.O. 20:00）
定休日： 不定休
設備 ：全席禁煙
プレオープン：2026年6月9日（火）
グランドオープン：2026年6月19日（金）
公式ホームページ：https://tomoyasucafe.com/hakata/
株式会社友安製作所について
本社：〒581-0067 大阪府八尾市神武町1-36
代表者：代表取締役社長 友安啓則
設立：1963年1月
電話番号：072-922-8789
URL：https://tomoyasu.co.jp/
事業内容：インテリア・エクステリア・DIY商材の販売ほか