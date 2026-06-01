『パワプロアプリ』のお祭り企画「かっせー！パワプロオールスター祭り2026」を開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』（以下、『パワプロアプリ』）において、さまざまなキャンペーンやイベントが展開されるお祭り企画「かっせー！パワプロオールスター祭り2026」を本日6月1日(月)から開始したことをお知らせします。

ログインするだけで「パワストーン×20」と「PSR[凛々]猪狩 進×1」がもらえるログインボーナスや、期間中最大100連引くことができる無料10連ガチャを開催！そのほかにも、「サクセス」で育成した選手の数に応じて「PSRガチャ券」などの報酬がもらえる「かっせー！豪華報酬お祭りチャレンジ」や、ステージをクリアしていくことで報酬がもらえる「オールスターの塔」など、さまざまなキャンペーンやイベントを実施中です。

本日6月1日(月)から6月25日(木)8:59までの期間中、さまざまなキャンペーンやイベントに参加・クリアすることで、100個以上のパワストーンがもらえるチャンス！

さまざまなキャンペーン・イベントを開催中！

■ログインするだけで豪華報酬GET！最大100連の無料10連ガチャを回してSR以上のイベキャラ獲得を目指そう！

期間中、『パワプロアプリ』にログインするだけで「パワストーン×20」と「PSR[凛々]猪狩 進×1」がもらえます。

＜[凛々]猪狩 進(いかり すすむ)＞

「SR」以上は、以下の超特殊能力のコツを獲得できます。

捕手の場合：「ミラクルボイス と 金剛」

野手の場合：「ストレートキラー と 金剛」

投手の場合：「速球プライド」

さらに、「Lv.40以上」は「ミート上限アップ4」のイベキャラボーナスを持っています！

そして初回はSR1枚が確定で手に入る「パワプロオールスター祭り’26 最大 100 連！無料 10 連ガチャ」も開催！

期間中、毎日10連ガチャを引くことができ、最大100連引くことができます。毎日回して、SR以上のイベキャラを手に入れましょう！

期間：6月1日（月）～ 6月25日（木）8:59

※出現イベキャラの詳細はゲーム内お知らせからご確認ください。

■「ループガチャ パワプロオールスター祭り’26 開催記念」を開催！

「[超銀河☆ブルーム］上下 沙優」が新たに出現するキャンペーンガチャを開催。

ステップ5回目では「SR」の特定のイベキャラを選択して獲得できる「パワプロオールスター祭り′26・SR選択ガチャ券×1」がおまけとしてついてきます！

期間：6月1日（月）～ 7月1日（水）13:59

＜[超銀河☆ブルーム]上下 沙優(うえした さゆう）〉

「SR」以上は、以下の超特殊能力のコツを獲得できます。

野手の場合：「切磋琢磨 と 代打の神様」または「トリックスター」

投手の場合：「精密機械」または「カモフラージュ」

「SR」以上は「捕球上限アップ10」のイベキャラボーナスを持っています！

■「オールスターの塔」を開催！

これまでに『パワプロアプリ』で登場したイベキャラたちが「オールスターの塔」に集結！

各階層で「試合」や「ホームラン競争」といった内容が異なる野球勝負に挑んで、最大74個のパワストーンや、「PSR[凛々]猪狩 進」の強化で使える「PSR[凛々]猪狩 進のシンボル」などの豪華報酬を手に入れましょう。

期間：6月1日（月）～6月25日（木）8:59

そのほかにも、期間限定のキャンペーンやイベントを開催中！

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』とは

累計ダウンロード数5300万を突破！家庭用ゲーム「パワフルプロ野球」シリーズで人気を博している選手育成モード「サクセス」を初めてモバイルゲームに搭載し、いつでもどこでも手軽に「サクセス」が楽しめます。さらに、「サクセス」のシナリオに登場するキャラクターを自由に設定できる人気機能「イベントデッキシステム」も搭載し、ゲームソフトシリーズ同様の世界観で選手育成が可能。プレーヤーは、「サクセス」で育てたオリジナルの選手で最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、ランキング1位を目指します。

『実況パワフルプロ野球』公式サイト：

https://www.konami.com/pawa/app/

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タイトル：実況パワフルプロ野球（パワプロアプリ）

メーカー：KONAMI

配信日：配信中（2014年12月18日より）

ジャンル：野球・育成

対応OS：Android（8.0以降）、iOS（15.0以降）

希望小売価格：基本プレー無料（アイテム課金制）

権利表記：

阪神甲子園球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2025年のデータを基に制作しています。

(C)Konami Digital Entertainment

読者様お問合せ先：お客様相談室 TEL：0570-086-573 ※平日：10:00～18:00 （休み：土日祝日）

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