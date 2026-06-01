COROSが世界的冒険家・映像作家 ジミー・チンとパートナーシップ締結

COROS Sports Technology (HongKong) Co., Limited

スポーツウェアラブル製品開発および関連サービスを提供するCOROS（カロス）は、2026年5月25日、世界的な登山家・冒険家・フォトグラファー・映画監督であるジミー・チン（Jimmy Chin）との新たなパートナーシップ締結を発表しました。

COROS(カロス)

ジミー・チンは、高所登山やアルパインクライミングの第一線で活躍する探検家でありながら、映像作家としても世界的な評価を受けています。アカデミー賞受賞作『フリーソロ（Free Solo）』や、洞窟救出劇を描いた『THE RESCUE／奇跡を起こした者たち（The Rescue）』などの制作を手掛け、人間の限界に挑むリアルなストーリーを世界へ届けてきました。

登山家としても、世界各地で数々の歴史的な登頂やスキー遠征を成功させ、トップアスリートや探検家たちとともに過酷な環境へ挑み続けています。未知のフィールドに踏み込むその姿勢は、常に「準備」「判断」「リスク理解」に支えられています。

ジミー・チンは次のように語ります。

「最後には本能が頼りになる瞬間があります。ただ、その本能は、これまでの経験や失敗、危険と向き合った積み重ねの上に成り立っています。重要なのは、現実のリスクと想像上の不安を切り分けることです。」

COROS(カロス)

今回のパートナーシップを通じて、ジミー・チンはCOROSウォッチのパフォーマンス分析機能やナビゲーション機能を、自身の遠征に本格的に取り入れていきます。世界でも最も過酷な環境下で、データを意思決定の重要な要素として活用し、安全性とパフォーマンス向上の両立を目指します。

ジミーが信頼を寄せるのは、極限環境での使用を想定して設計された「COROS APEX 4(https://jp.coros.com/apex4)」です。高精度GPSや長時間バッテリー、詳細なマッピング機能を備え、わずかな判断ミスも許されない山岳環境で、必要な情報を確実に提供します。

ジミー・チンはCOROSを選んだ理由について、次のように述べています。

「キャリアを重ねるほど、自分が頼るツールには妥協できなくなります。COROSは、どんなに厳しい状況でも信頼できる。山に身を置く人なら、その重要性を理解できるはずです。」

COROS(カロス)

今回のパートナーシップを通じて、COROSとジミー・チンは、データ・準備・経験がどのように人間の可能性を押し広げるのかを追求しながら、山岳フィールド、そしてその先にある新たな挑戦へ挑み続けます。

本パートナーシップの詳細は、COROS公式ブログをご覧ください。

詳細を見る :https://jp.coros.com/stories/athlete-stories/c/jimmy_chin■COROS（カロス）について

COROSは、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮するためのトレーニングをサポートする、

パフォーマンス・スポーツ・テクノロジー・カンパニーです。

COROSにとって、アウトドア、山、そして情熱的なアクティブライフが全てです。ハイグレードなハードウェアと革新的なテクノロジーを組み合わせ、世界で最も過酷な環境下で耐久性を必要とするアスリートたちに信頼されるギアやトレーニングソリューションを提供しています。効率的で直感的なユーザーエクスペリエンスを備えた先進のテクノロジーは、私たちの中核をなすものです。

COROSのユーザーは、世界記録を樹立し、地球上の最高地点に到達し、私たちの製品の価値を極限まで高めています。COROSの創造と革新に終わりはありません。

私たちのお客様、アスリートがCOROSを作っているのです。

■ 本件に関するお問い合わせ

Email：japan@coros.com

COROS公式サイト： https://jp.coros.com(https://jp.coros.com)

Instagram：https://www.instagram.com/corosjp/(https://www.instagram.com/corosjp/)

Facebook：https://www.facebook.com/COROSJapan/(https://www.facebook.com/COROSJapan/)

X (旧Twitter)：https://twitter.com/COROSJapan(https://twitter.com/COROSJapan)

YouTube：https://www.youtube.com/@COROS-JP(https://www.youtube.com/@COROS-JP)

Line：https://bit.ly/line-corosjp(https://bit.ly/line-corosjp)