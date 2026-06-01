“ユニークなものづくり技術”を起点とした「しっかり話せる展示相談会」6/11(木)東京・浜松町で開催 。新しい価値を共に創る、パートナーを見つけよう！

株式会社アントラム＝ギュッと凝縮！価値ある1dayものづくりフォーラム 相談会型の高密度展示会として好評！ ＝

日本のものづくり技術は「心地よさ」や「質感」「美しさ」そして「ワクワク感」など、新たなユーザー体験価値を生み出す高付加価値製品や、サステナブル製品の開発にまだまだポテンシャルを発揮する余地は大きいはずです。

そこで、「付加価値ある意匠デザインを実現するものづくり技術2026」では、新製品のデザインや開発のための素材・加工・成形・加飾・表面処理など、高い付加価値を生み出すポテンシャルあるユニークなものづくり技術にフォーカスをあて、そのソリューションを紹介、活用促進の機会を図っています。

本イベントは日頃の技術課題を解決するヒントを得て、高付加価値な製品開発を実現するためのプロフェッショナル向けの技術交流の場です。

本展示相談会ご来場のメリット

俯 瞰 ▶コンパクトで高密度だから異分野の技術を横断的にその場でリサーチできる！

対 話 ▶実際のサンプルを交えそれぞれの技術エキスパートと気軽に直接相談できる！

実 践 ▶ユニーク技術の転用や併用、応用の可能性を探り課題解決へのヒントを得る！

過去開催の様子開催概要

名称：付加価値ある意匠デザインを実現するものづくり技術2026

会期：2026年6月11日(木) 10:30 ～ 17:00

会場：東京・浜松町 (JR浜松町駅 徒歩5分）

来場：無料（来場事前登録制）

主催：日経ものづくり

協力：日経クロステック、日経デザイン

特設サイト：https://nkbp.jp/id2026

■特別講演：シャープ株式会社「独自の対話型AI技術を搭載したキャラクターロボット」開発舞台裏

「愛されるAI」を実装する。-『ポケとも』のデザイン開発プロセス - ：シャープ株式会社

AIコンパニオンロボット『ポケとも』を題材とした、愛着を形にするという挑戦の舞台裏を講演。

来場は無料、事前登録制です。

詳細は特設サイト（https://nkbp.jp/id2026）にてご確認ください。

※本イベントは原則として「プロダクトデザインに携わるデザイナー、商品企画、研究開発、設計、生産技術、購買など、発注側としてデザインや設計・加工・製造の外注・アウトソーシングを行う立場の方」に参加を限定させていただいております。

3つの特色ある「リアル展示相談フォーラム」を開催！「ものづくりパートナーフォーラム」シリーズ

ユニークなものづくり技術のリアルな展示相談フォーラム。課題のブレイクスルーに「技術を必要とする人」と、解決へ向け「技術を担う人」との「つながり」を生む、技術展示相談の場です。