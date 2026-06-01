CBRE、北九州市小倉南区における物流施設新築工事着工をサポート

シービーアールイー株式会社

シービーアールイー株式会社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO 辻貴史、以下CBRE）は、このほど、九州電力が単独出資するSPC（特別目的会社）を事業主体とする物流施設が着工したことを発表します。CBREは本施設の開発にあたり、プロジェクトマネジメントおよびコストマネジメントの専業会社である、CBREグループ会社のターナー&タウンゼント株式会社（本社・東京都港区、社長・梶浦久尚、以下T&T）と連携し、全面的にサポートを行っています。

本施設が位置する福岡県北九州市は、九州と本州を結ぶ地理的優位性を有し、高速道路、港湾、空港など陸・海・空の物流インフラが充実したエリアです。また、人口90万人を擁する政令指定都市のため、大消費地への近接性、労働力確保の観点においても、物流施設の立地に適した地域です。

さらに北九州市では、「物流拠点構想」を掲げるなど、物流拠点整備に向けた取組みが進められており、今後も物流産業の集積・発展が期待されます。

北九州市において、本施設は九州自動車道「小倉東IC」から約3.0 kmに位置し、小倉駅、新門司港、北九州空港といった陸・海・空の各輸送モードへのアクセスにも優れています。北九州市が推進する「物流拠点構想」に資する物流施設として、広域物流の効率化に寄与する計画です。

CBREでは、本プロジェクトで得た知見と経験を活かし、今後も投資家の皆様へ魅力的かつ戦略的な不動産取引の機会を創出するとともに、九州エリアにおける物流ネットワークの発展と地域社会の活性化に貢献してまいります。

施設概要（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27786/table/215_1_c0cd76523a955dfcc32de429ad49391a.jpg?v=202606020351 ]

特徴

[ 多様な物流ニーズへの対応 ]

・最小約1,500坪、最大４区画に分割利用可能な汎用性の高い仕様

・危険物倉庫を併設することで多様な保管・取扱ニーズに対応可能

・垂直搬送機の将来対応区画を計画

[ 地域との共創 ]

・駅・港・空港の各輸送モードに対応可能な立地とすることで広域物流の効率化を図り、北九州市が推進する物流拠点構想に寄与する計画

[ 防災力向上 ]

・非常用発電機 及び 防災備蓄倉庫の設置

[ 脱炭素・環境配慮 ]

・CASBEE-建築（新築）Aランク、Nearly-ZEB※を取得予定

・屋上に太陽光発電設備を設置

[ DXソリューションの活用 ]

・電気自動車充電器サービスのサブスクリプションサービスの導入

・電気自動車シェアサービスの導入

CBREサポート業務*（*予定を含む）

・アセットマネジメント（投資助言、ファンド組成支援）

・プロジェクトマネジメント（T&Tが受託）

・売買仲介

・リーシングマネジメント

※省エネ（50％以上）＋創エネにより、従来建物で必要なエネルギーの75％以上の削減を実現す建築物

▲完成イメージ

所 在 地：福岡県北九州市小倉南区

延床面積：約32,862.89平方メートル （予定）

完成時期：2027年7月（予定）

本開発プロジェクトに関するお問合せ先

シービーアールイー株式会社（CBRE）

アセットマネジメント部オペレーションズ゛

ディレクター 篠崎 文泰 Fumiyasu.Shinozaki@cbre.com TEL070-1242-6839

アセットマネジャー 八木 奎樹 Keiki.Yagi@cbre.com TEL080-7231-9134

福岡支店

支店長 シニア ディレクター 大野 洋照 Hironobu.Ohno@cbre.co.jp TEL090-2159-3030

ターナー＆タウンゼント株式会社

プロジェクトディレクター岩谷 紘之 Hiroyuki.Iwatani@cbre.com TEL070-1528-4652

CBREアセットマネジメントについて

CBRE アセットマネジメントは、事業用不動産資産を所有する法人のお客様に対して、不動産投資のライフサイクルであるソーシング、アクイジション、期中運営、売却のすべての段階を通じて、助言やサポートを行い、様々な制約条件の下で投資不動産から得られる利益の最大化をサポートいたします。オフィス、物流施設、リテール、ホテル、ヘルスケア施設など、多岐にわたるアセットタイプについて、CBREの総合力を活用し、リーシング、仲介、プロパティマネジメント、鑑定、リサーチ、プロジェクトマネジメントなどの各サービス部門とも連携して、お客様の最適な投資運用の実現をお手伝いいたします。

CBRE日本法人について

シービーアールイー株式会社は、米CBREグループの日本法人で、不動産賃貸・売買仲介サービスにとどまらず、各種アドバイザリー機能やプロパティマネジメント、不動産鑑定評価などの20以上の幅広いサービスラインを全国規模で展開する法人向け不動産のトータル・ソリューション・プロバイダーです。CBREの前身となった生駒商事が1970年に設立されて以来、半世紀以上にわたり、日本における不動産の専門家として、全国8拠点で地域に根ざしたサービスを展開してきました。企業にとって必要不可欠な「ビジネスインフラ」として認められる不動産アドバイザリー&サービス企業を目指して、国内約1,800名*のプロフェッショナル（*子会社を含む）が、最適かつ的確な不動産ソリューションを中立的な立場で提供いたします。詳細につきましては日本国内ホームページ www.cbre.co.jp(https://www.cbre.co.jp/) をご覧ください。公式SNSアカウント LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/cbrejapan) | X(https://x.com/cbrejapan) | Facebook(https://www.facebook.com/cbre.co.jp/)

CBREグループについて

CBREグループは、米国・ダラスに本社を構える世界最大の事業用不動産サービスおよび投資顧問会社であり、「フォーチュン500」や「S&P 500」にも選出される、重要インフラサービス事業の主要企業です。全世界で155,000人以上の従業員を擁し、100カ国以上で、アドバイザリー（リーシング、不動産売買、不動産デットオリジネーション、事業用不動産ローン、不動産鑑定評価）、ビルディングオペレーション＆エクスペリエンス（ファシリティマネジメント、プロパティマネジメント、フレキシブルオフィス、重要インフラサービス）、プロジェクトマネジメント（プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメント、コストコンサルティング）、リアルエステート・インベストメント（不動産投資マネジメント、不動産投資開発）の4つの事業セグメントを通じて、クライアントにサービスを提供しています。

ターナー&タウンゼントについて

ターナー＆タウンゼントは、世界64か国で23,000人以上の社員を擁するグローバル 建設プログラム・マネジメント企業です。不動産、インフラ、エネルギー、天然資源分野のクライアントと連携し、世界中の市場において、大規模プログラム、プロジェクト、コストおよびコマーシャルマネジメント、ネットゼロおよびデジタルソリューションを専門としています。世界最大の事業用不動産サービスおよび投資会社であるCBREグループが株式の過半数を所有しています。

ホームページはこちらをご覧ください: https://asia.turnerandtownsend.com/jp/

プロジェクトマネジメントチームは、オフィス・商業・ホテル・物流施設・生産施設・R&D・データセンターなどの幅広いアセットタイプにおける、新築、リノベーション、移転などのあらゆる計画において、100％クライアント企業の利益追求のためにコスト・品質・スケジュールをプロアクティブにコントロールします。設計者や施工者をはじめとする膨大な数に上るパートナー選定や管理においても、高い守秘性と同時に、透明性、説明責任の確保を可能とするプロセスを遵守しサービス提供しています。