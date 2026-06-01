【円安でも留学を諦めない！】欧米の約1/3 の費用で、海外高校卒業から日本の大学進学までを見据える「新・留学モデル」が本格始動

NOVAホールディングス株式会社

NOVAグループで、全世界への留学サポートを展開する株式会社ラストリゾート（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀内 勇太）は、フィジー共和国の南太平洋証券取引所に上場する教育企業「Free Bird Institute Limited」（以下、フリーバード）へ資本参加し、より強固なパートナーシップのもと、同社をNOVAグループの一員として迎え入れました。

歴史的な円安と物価高により、欧米への高校留学が年間500万～1000万円規模に高騰し、留学が「一部の富裕層だけのもの」になりつつあります。この社会課題を解決するため、当社は「年間総額200万円程度（学費・滞在費込）」という欧米の約1/3の費用で、語学習得から正規高校卒業、さらに総合型選抜・帰国生入試等を見据えた大学進学準備まで、一貫してサポートする新しい留学モデルの提供を開始いたします。

■ 欧米の1/3の費用で有名大学へ。「フィジー高校留学」3つの強み

1. 【進学実績】 偏差値偏重ではない「戦略的」な名門大学進学（実績400名超）

フリーバードは16年にわたり、現地の国立高校と連携した高校進学プログラムを運営してきました。同校に一定期間在籍し卒業することで、大学・学部ごとの出願要件を満たす場合、帰国生入試や総合型選抜等を活用した日本国内大学への進学を目指すことが可能です。（※1） 偏差値競争とは異なるルートで、英語力と海外経験を武器に、以下の大学をはじめとする数多くの名門校へ進学を果たしています。

【主な合格実績】

早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、国際基督教大学（ICU）、GMARCH、関関同立、国公立大学 他多数

2．【グループシナジー】 留学中から日本の大学進学準備をサポート

高校留学において、多くのご家庭が不安を感じる点の一つが「大学進学準備との両立」です。本プログラムでは、全国1,200校の当グループ学習塾ですでに導入されている高品質なオンライン学習プラットフォームを活用。フィジー留学中も、日本の大学進学を見据えたオンライン学習支援を受けることができます。動画学習、学習面談、小論文・志望理由書作成、面接対策などを組み合わせ、生徒一人ひとりの進路に応じた学習継続と受験準備をサポートします。

3. 【人間力形成】 AI時代に不可欠な「非認知能力」の向上

効率や論理がAIに代替される現代において、フィジー特有の温かいアナログなコミュニケーション文化と、多国籍な環境での生活は、生徒の「自己肯定感」「課題解決能力」「タフネス」を育む環境があります。大学入試でも重視される主体性・多様性・協働性などの力を、日々の生活や学びを通じて伸ばしていくことが期待できます。

■Free Bird Institute Limited 代表取締役社長 谷口 浩 コメント

「世界一幸せな国」フィジー共和国で教育事業を展開している谷口浩です。底抜けに明るく、誰にでも優しいフィジーで、非英語圏からの学生たちの可能性を最大限に広げられる環境作りをしています。本来、「留学」とは発展していない国の人たちがより進んだ国から学ぶことですが、先進国の若者たちが、途上国であるフィジーの人たちから豊かに生きる知恵を学ぶこともたくさんあると思います。毎日が挑戦の連続ですが、笑顔があふれる学びの場を提供し続けることが僕の使命です。

■ 株式会社ラストリゾート 代表取締役社長 堀内 勇太 コメント

歴史的な円安は、留学を目指すご家庭にとって大きな逆風です。しかし視点を変えれば、これまで見過ごされてきた新しい選択肢に出会うチャンスでもあります。フィジー高校留学は、欧米圏への高校留学と比べて費用を大きく抑えながら、英語環境で学び、異文化の中で人間力を鍛え、日本の大学進学も見据えられる新しい進学ルートです。社名の通り、私たちは予算の問題で夢を諦めそうになっているご家庭の『ラストリゾート（最後の砦）』でありたい。この新体制を通じて、日本の高校留学の常識とスタンダードを塗り替えてまいります。

■ 【新体制スタート記念】無料オンライン説明会 開催決定！

本リリースに合わせ、円安時代の新しい進学戦略を解説する保護者様向けの無料ウェビナーを開催いたします。

● テーマ

『円安時代の新しい進学選択肢。費用を抑えたフィジー高校留学と、日本の大学進学を見据えた進路戦略セミナー』

● 日時

2026年6月13日（土）19:00～20:00 （オンライン/Zoom）

2026年6月20日（土）19:00～20:00 （オンライン/Zoom）

2026年6月27日（土）19:00～20:00 （オンライン/Zoom）

ご予約はこちら :https://www.lastresort.co.jp/form/online_seminar_form/

【新・留学モデル概要】

● 対象

中学3年生～高校2年生（各期 定員30名）

（現地高校卒業資格取得、日本の高校との単位互換も可能な場合があります）

● 場所

フィジー共和国（ナンディ、ラウトカ等の国立高校）

● 費用

年間総額 約200万円

（学費・ホームステイ滞在費・食費等込 ※航空券・保険・ビザ関連費用・個人的費用等は別途）

※費用は為替・学校・滞在条件・渡航時期により変動する場合があります。

● 入学時期

年3回（1月・5月・9月）

【会社概要】

株式会社ラストリゾートについて

株式会社ラストリゾートは、NOVAホールディングスグループの一員として、海外留学エージェント事業および海外生活サポート事業を展開しています。語学留学、ワーキングホリデー、高校留学、短期留学など、目的や年齢に応じた留学プログラムを提供し、出発前から現地滞在中、帰国後まで一貫したサポートを行っています。

会社名：株式会社ラストリゾート

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役社長 堀内 勇太

事業内容：海外留学エージェント事業、海外生活サポート事業

URL：https://www.lastresort.co.jp/

Free Bird Institute Limitedについて

Free Bird Institute Limitedは、フィジー共和国において語学教育および留学生受け入れ事業を展開する教育企業です。フィジー留学のパイオニアとして、長年にわたり日本をはじめとする海外からの留学生を受け入れてきました。現地教育機関との連携を通じて、語学習得だけでなく、高校進学や大学進学を見据えた教育機会の提供にも取り組んでいます。

会社名：Free Bird Institute Limited

所在地：フィジー共和国

代表者：代表取締役社長 谷口 浩

事業内容：語学学校運営、留学生受け入れ、高校進学支援、教育関連事業

上場市場：南太平洋証券取引所

URL：https://www.southpacificfreebird.co.jp/

NOVAホールディングスグループについて

NOVAホールディングスグループは、英会話スクール、学習塾、留学支援、教育関連サービスなどを展開する総合教育グループです。全国に広がる教育ネットワークと多様な教育サービスを通じて、子どもから社会人まで幅広い学びを支援しています。

URL：https://nova-holdings.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ラストリゾート 広報担当：柳田

Email： hello@lastresort.co.jp Phone： 03-5715-7740

※1 本プログラムは、大学合格や特定の進学先を保証するものではありません。

※2 「欧米の約1/3の費用」は、欧米圏の高校留学費用を年間500万～1,000万円程度とした場合の当社試算です。渡航先・学校・滞在方法・為替等により実際の費用は異なります。