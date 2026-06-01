二重埋没法「週末二重」を価格改定

SBCメディカルグループ株式会社

湘南美容クリニック（本社：東京都新宿区）は、2026年6月1日(月)より、人気の二重埋没法「週末二重」の料金改定を実施いたします。湘南美容クリニックでは「価格の安さ」だけではなく、「仕上がりの美しさ」や「安心して受けられる医療品質」を重視した施術提供に取り組んでまいりました。

このたび、より多くのお客さまに高品質な二重埋没法をご体験いただけるよう価格体系を見直し、美容医療をより身近に感じていただける環境づくりを推進してまいります。

二重埋没法は、美容医療のなかでも特に多くの方に選ばれている施術のひとつです。一方で、施術を検討する際には費用面が大きな判断材料となることも少なくありません。

湘南美容クリニックでは、これまで培ってきた技術力や品質基準を維持しながら、より多くの方の理想の目元づくりをサポートしたいという想いから、料金体系の見直しを実施いたしました。今回の価格改定により、「週末二重」をこれまで以上に選択しやすい価格で提供いたします。

高品質な二重埋没法を、より身近な選択肢へ

湘南美容クリニックでは2024年7月、安さ重視の「湘南二重術」と有料オプションを廃止し、顧客満足度の向上と価格体系の透明化を目的としたリニューアルを実施いたしました。その後もお客さまの声と真摯に向き合うなかで、美容医療をより身近に利用したいというニーズが高まっていることを実感しています。今回の価格改定は、これまで築いてきた医療品質や安全性を維持しながら、より多くの方に二重埋没法を選択いただける環境を整えるための取り組みです。

人気の「週末二重」の料金を見直し

今回の改定では、「週末二重」の料金を見直しました。特に人気の高い3点留めやモニター価格を改定することで、ライフスタイルやご予算に応じて、より柔軟に施術プランを選択いただけるようになります。これまで費用面から施術を迷われていた方はもちろん、学生の方や初めて美容医療を受ける方にもご利用いただきやすい価格設定となっています。

湘南美容クリニックが目指す、多様な美容ニーズへの対応

湘南美容クリニックでは、「美容医療をもっと身近に。」をコンセプトに、お客さま一人ひとりのお悩みや価値観に寄り添った美容医療を提供しています。今回の価格改定により、これまで以上に多くの方が二重埋没法を選択しやすい環境を整え、今後も多様化する美容ニーズに応えながら、お客さまが自分らしく前向きな毎日を過ごせるよう、美容医療の選択肢を広げてまいります。

治療概要

治療名：週末二重(R)

治療紹介ページ：https://www.s-b-c.net/eyelid/maibotsu/shumatsu/

提供開始日：2026年6月１日 (月)

提供院：「週末二重」提供院全院

治療内容：心臓血管外科用に開発された極細の医療用糸を使用し、まぶたを留めることで二重ラインを形成する埋没法です。

治療に伴う副作用（リスク）：だるさ・熱感・頭痛・蕁麻疹・痒み・むくみ・発熱・咳・冷や汗・胸痛、目がゴロゴロする、二重幅に左右差があると感じる、希望の二重幅と異なると感じる、眉が下がることによる二重幅の変化、ラインが消失する、ラインの乱れ、違和感を感じるなどを生じることがあります。創部の傷の赤みは数か月かけて徐々に目立たなくなります。仕上がりまでは約1～3ヶ月かかります。

新価格 ※1

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165112/table/24_1_02dccf8a24755bc9faa3b6868045ca52.jpg?v=202606020351 ]

※1 本治療は自由診療です。

※2 両目2点留めは改定後の価格に変動はございません。

湘南美容クリニックについて

2000年、神奈川県藤沢市で創業。「美容医療をもっと身近に。」という信念のもと、先進的な美容医療の提供に努め、現在では国内外にて展開しています。確かな技術と徹底した安全対策により、医療のプロフェッショナルがお客さま一人ひとりに寄り添い、理想の実現をサポートしています。

湘南美容クリニック公式サイト：https://www.s-b-c.net/

「湘南美容の約束」特設サイト：https://www.s-b-c.net/about/media/promise/

湘南美容クリニックに在籍する医師や治療に関する取材も承っております。

取材をご希望の際は、本プレスリリース記載の担当者までご連絡いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。お問い合わせフォームはこちら (https://www.s-b-c.net/contact/aboutad-form/)

会社概要

SBCメディカルグループ株式会社

事業所：〒163-1303 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー3階

事 業 ：医療に関するコンサルティング業務

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