バーチャレクス、ISMSの最新規格「JIS Q 27001:2025」認証を取得

バーチャレクス・コンサルティング株式会社

バーチャレクスグループのバーチャレクス・コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丸山勇人、以下、バーチャレクス）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国内規格「JIS Q 27001:2025（国際規格 ISO/IEC 27001:2022＋Amd 1:2024）」の認証を、2026年5月27日付で取得いたしましたことをお知らせいたします。

認証取得の背景

バーチャレクスはこれまで、CRM領域を中心に、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションを融合したサービスを通じて、多くのお客様の重要な情報を取り扱っております。近年、サイバー攻撃の高度化や、リモートワークの普及に伴う新たなリスクへの対応が求められる中、当社ではお客様にこれまで以上に安心・安全なサービスを提供するため、情報セキュリティ管理体制の構築に注力してまいりました。この度、追補版を反映した最新の基準に基づいた認証を取得したことで、当社の情報セキュリティ管理体制が、現代の高度なデジタルリスクに対しても適切に運用されていることが客観的に証明されました。

代表取締役社長 丸山勇人のコメント

「当社は "Succession with You" というタグラインのもと、お客様の『連続する成功』に伴走してまいりました。現在、私たちはAIとヒトの共創によって顧客接点の新たな価値を生み出すことを宣言し、その可能性を追求しています。

AIの可能性と人間の力を融合させ、未来を共につくっていく上で、情報の安全性と信頼の確保は、挑戦を支える不可欠な基盤です。この度のISMS認証を取得したことは、私たちが次世代のカスタマーサクセスを提供し続けるための決意の表れでもあります。

当社は今後のISMSの運用を通じて、情報セキュリティマネジメントシステムの継続的な改善を行い、情報資産の適切な保護に努めてまいります。変化し続けるリスク環境に対し、迅速かつ適切に対応できる体制を維持し、AIとヒトの共創による新たな価値創造を安全な基盤の上で推進してまいります。」

認証登録の概要

登録組織： バーチャレクス・コンサルティング株式会社

プロダクトエンジニアリング＆サービス部、クラウドインテグレーション部、

デジタルビジネスラボ、情報システム部

適用規格： JIS Q 27001:2025(ISO/IEC 27001:2022＋Amd 1:2024)

認証番号： MSA-IS-834

認証範囲： IT及びDXコンサルティング

顧客要求事項に基づくソフトウェアの開発及び提供

認証登録日：2026年5月27日

審査機関： 株式会社 マネジメントシステム評価センター（MSA）

ISMS（Information Security Management System）とは

情報の「機密性」「完全性」「可用性」の3つをバランスよく維持・管理するための仕組みです。国際規格である「ISO/IEC 27001」に基づき、組織全体のマネジメントとして、自らリスクアセスメントを行い、必要なセキュリティ対策を継続的に運用していることを第三者機関が認定するものです。

※今回取得した「JIS Q 27001:2025」は、最新のリスク環境に対応するために改訂された最新の国際基準です。

■ バーチャレクス・コンサルティング株式会社について (https://www.virtualex.co.jp(https://www.virtualex.co.jp))

バーチャレクス・コンサルティングは創業以来「企業と顧客の接点領域」にフォーカスし、CRM領域を中心に、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションを融合したサービスを展開しています。「顧客の成功こそが自社成長の鍵である」というカスタマーサクセスの考え方にもとづき、"Succession with You" ― 一度きりの成功を意味する「Success」ではなく、連続する成功を意味する「Succession」を、「for You」ではなく、お客様に伴走するという意味を込めた「with You」で実現していくことを掲げています。現在はこの考え方をさらに発展させ、AIとヒトの共創によって顧客接点の新たな価値を生み出しながら、顧客企業のCRM領域におけるDX・デジタルシフトを、戦略立案からシステム導入、運用支援までワンストップ伴走型で支援しています。

■ バーチャレクスグループについて （https://www.vx-holdings.com(https://www.vx-holdings.com)）

バーチャレクスグループは、各社約1,000名の従業員が一体となり、金融・保険、IT・情報通信、通販・インターネットサービス、教育、官公庁・自治体など、幅広い業界のクライアント様に対して、それぞれの専門知識を活かしたサービスを提供しております。2016年6月には東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場）に上場しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

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