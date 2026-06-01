munchkin「フローニップルシールド」「母乳コレクターカップ」がまなべびアワード2026を2商品同時受賞

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：大野浩人）が取り扱うベビーブランド「munchkin（マンチキン）」の授乳ケア商品2アイテムが、プレママ・産後ママ向けWEBメディア「まなべび」（年間利用者数400万人）が主催する「まなべびアワード2026」を同時受賞しました。

■ まなべびアワードとは

「まなべびアワード」は、妊娠・育児・子育てに役立つ商品・サービスを、まなべびユーザーであるプレママ・ママと専門家が実際に使用・体験し評価・厳選するアワードプロジェクトです。

今回の審査会は2026年4月11日（土）、渋谷ソラスタコンファレンスにて開催。まなべび公式アンバサダー・ママ審査員・助産師や管理栄養士などの専門家が企業ブースで商品を実際に「見て・触れて・体験」しながら評価しました。

審査は信頼性（安全性）・品質・使用感・満足度・取り入れやすさ・コストパフォーマンスの5項目を5点満点で採点し、各項目の平均3点以上かつ合計20点以上の商品が受賞となります。

まなべびを利用するユーザーのうち、30～34歳が37%、妊娠中と育児中のママが約87%を占めており、授乳ケア商品の実ユーザーによる第三者評価として高い信頼性を持ちます。

■ 受賞商品１：munchkin フローニップルシールド

母乳が"見える安心"で、授乳をもっと前向きに。

フローニップルシールドは、母乳の流れが見えるチューブ構造を持つ授乳補助シールドです。授乳中、チューブ内を母乳が流れる様子をリアルタイムで確認でき、流れる速さや色、赤ちゃんの飲み方やリズムを観察できます。母乳が出ているかどうかをその場で確認できることが授乳への安心感につながる点が、ママ審査員・専門家から高く評価されました。

乳頭部にはやわらかく薄いシリコーンゴムを使用し、デリケートな乳首をやさしく保護。米国意匠特許※1を取得した構造で授乳状況を把握しやすく、乳頭の痛みやトラブル時でも授乳を続けやすい点も支持を集めました。洗浄用シリンジ・ケース付きで衛生的に管理しやすく、取り付けや使用方法が簡単で日常的に無理なく取り入れられる点も特長です。（※1US D1,058,823、国際特許出願中：2026年2月時点）

全米で支持される日本初上陸※2アイテムとして、授乳初期の不安を和らげ、スムーズな授乳をサポートするアイテムとして評価されています。※2正規代理店による日本国内での展開

主な特長

- 母乳の流れが見えるチューブ構造- やわらかく薄いシリコーンでやさしく保護

洗浄用シリンジ・ケース付きで衛生的

■ 専門家（助産師）コメント

「ちゃんと母乳が出ているか心配なママさんが安心を持てる新しいニップルシールドです。母乳が出ているかを目で見て確認したい！というママさんの願いを叶えた商品です。」

■ 受賞商品２：munchkin 母乳コレクターカップ

あふれる母乳をやさしく受け止めるコレクターカップ。

授乳時に反対側の胸から漏れる母乳や、自然にあふれる母乳をハンズフリーで受け止めるシリコーン製カップです。授乳ブラの中にすっきり収まる薄型デザインで、目立たず装着しながら母乳を集めることができます。母乳の漏れを無駄なく受け止めることで授乳時のストレス軽減につながると評価され、母乳パッドに代わる選択肢としての利便性・快適さも審査員から支持を得ました。

集めた母乳はほ乳びんに沿わせて傾けるだけでスムーズに移すことが可能。キャップ付きで冷蔵保存（4℃以下で24時間以内が目安）にも対応しています。授乳中・外出時などさまざまなシーンで無理なく取り入れられ、洗って繰り返し使えるコストパフォーマンスの高さも評価されました。

主な特長

- ハンズフリーで母乳を受け止められるカップ- 授乳ブラの中に収まる薄型デザイン- ほ乳びんに沿わせてスムーズに注げる- キャップ付きで冷蔵保存にも対応

■ 専門家（助産師）コメント

・母乳を無駄にしない新しいアイテム。搾乳や授乳時の母乳漏れに悩んでいるママにおすすめしたい。

・日本ではまだメジャーではないですが、母乳育児中のママにおススメの、便利なハンズフリーのカップ。片方を授乳しながら、もう一方に当てておくだけ。母乳パッドに受け止めていた分を勝手に集めてくれるので、ほんとに便利です。

■受賞商品の紹介

上記2商品を含むまなべびアワード2026受賞商品は特設サイトにて紹介されています。

【まなべびアワード2026特設サイト】

https://manababy.jp/award/2026/

■商品概要

製品名 ：munchkin フローニップルシールド

税込価格：4,950円

製品名 ：munchkin 母乳コレクターカップ

税込価格：1,980円

主要販売先

DADWAY店舗・オンラインストア、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、イオン、全国のベビー量販店などで発売中

■munchkinについて

世界中の家族へ愛があふれる楽しいグッズを！

ロサンゼルス発のポップなカラーとミラクルな機能がいっぱいのマンチキン。お食事や飲み物をこぼしにくくする食器や、おもしろいしかけでバスタイムを彩るお風呂おもちゃ、子どもとのお出かけを快適にするカー用品で、家族がアクティブに！また、売上の一部を危機に瀕した世界の動物のために寄付するなど、サステナブルな活動にも力を入れ、商品を通じて家族でSDGsについて考えるきっかけを提供しています。

■会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年創業。世界中から見つけ出した「とっておき」の育児用品を日本へ。あえて日本の型にはめすぎず、ブランドが持つ本質的な輝きを活かし、パートナーの皆さま、お客さまと共にその価値を最大化しています。また、その知見を活かし、暮らしに必要な「エッセンス」を機能やデザインに注ぎ、メーカーと共に創り上げています。世界と日本の良さを紡ぎ、家族の毎日に彩りを添えます。