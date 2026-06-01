「豆乳でお茶づけって、ホントに合うの？？」　6月1日（月）より「お茶づけ海苔」新TVCM放映開始！

株式会社永谷園

株式会社 永谷園（社長：掛谷 浩志、東京都港区）は、１.簡単調理２.身体にうれしい３.さっぱりまろやかでおいしいお茶づけ海苔のアレンジレシピ「豆乳でお茶づけ」について、塚本 恋乃葉さんを起用した新CM「ホントに合うの？」篇を2026年6月1日（月）より放映いたします。

●新CMについて

お茶づけ海苔「豆乳でお茶づけ」篇

●放映日 ： 2026年6 月1 日（月）～

●出演者 ： 塚本 恋乃葉さん

●CM 内容 ：

お姉さんからのおススメで

「豆乳でお茶づけ」に初チャレンジ。

「ホントに合うの・・・・？？」

いつものお茶づけに

冷蔵庫から取り出した豆乳をかけて

恐る恐る食べてみると・・・・・

「えっ?! まって！ うまっ(ハート)」

思わずにっこりです♪

※CM映像は下記URL（永谷園HP）からご覧いただけます

https://www.nagatanien.co.jp/cm/

●撮影後談 塚本恋乃葉さんコメント

最初はドキドキしましたが、実際に食べてみたら、本当に美味しくてビックリしました！豆乳のコクが加わることで、いつものお茶づけが贅沢に感じられました。美味しかったです！

普段からお茶づけも豆乳もよく楽しんでいます。

豆乳は無調整派ですが、はちみつを入れて飲むこともありますね。

豆乳茶づけは、いつものお茶づけよりも少し満足感がほしい時に食べたくなるアレンジだと思いました。さけ茶づけや梅干茶づけでも試してみたいです。

●冷やし豆乳茶づけとは

※お好みで、キムチをトッピングもおススメです。

【ポイント】

豆乳×お茶づけで、１.簡単２.身体にうれしい３.おいしい1品に。 ※使用する豆乳は無調整豆乳がおススメです。

１.簡単

作り方は、ごはん100ｇにお茶づけ海苔1袋、豆乳150ｍｌを注ぐだけ。忙しい朝や暑くて調理がおっくうな時にピッタリです。

２.身体にうれしい

さらさらっとごはん（炭水化物）・水分・塩分＆たんぱく質（8.5ｇ/食）を手軽に摂取できます。

３.おいしい

お茶づけの抹茶と昆布の旨みに、豆乳のやさしいコクが加わることで、さっぱりまろやかな味わいが楽しめます。

（参考情報） 豆乳茶づけ、実は「お客様の声」から誕生しました

※「豆乳茶づけの作り方」は、お茶づけ小袋裏面でもご紹介しています。※2024年7月リリースより抜粋

【担当者からひと言】

お茶づけ・ふりかけマーケティング部 志茂敦史

2023年ごろから、猛暑の影響で夏場にお茶づけを召し上がるお客様が増加傾向にありました。

当社はこの点に注目し、2024年６～7月でSNSで「冷やし茶づけに使うとおいしい飲み物大募集」企画を実施しました。

850人以上のお客様から寄せられた63種類の飲み物を社内ですべて検証したところ、無調整豆乳がお茶づけ海苔の調味顆粒（抹茶・昆布）と調和し、さっぱりまろやかでコクのある味わいになることを発見。

「豆乳×お茶づけ」の意外性のあるおいしさはお客様にも受け入れていただけるはず、と確信を持ちました。

※詳細は下記URL（2024年7月リリース）をご覧ください。

https://www.nagatanien.co.jp/a.php?id=1901

2025年の当社実施調査では、「お茶づけの素・豆乳の両方が家にある」割合は約4割であり、ご家庭で「豆乳×お茶づけ」を手軽に試していただきやすいことが確認できました。

今回の新CMや商品を通じて 「豆乳×お茶づけの意外性のあるおいしさ」を多くのお客様にぜひ体験いただきたいです！