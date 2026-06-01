『のだめカンタービレ』Story Live Orchestra 札幌公演　18歳以下無料ご招待！同伴の保護者も半額に！

北海道テレビ放送株式会社

HTB北海道テレビなどは、2026年7月29日（水）、札幌文化芸術劇場hitaruにて『のだめカンタービレ』Story Live Orchestra札幌公演を行います。

HTBでは2024年より「みんなで子ども応援！」キャンペーンを立ち上げ、番組やイベントを通じて、子どもたちの学びや成長を応援するさまざまな企画を展開しています。本公演は、文化庁の支援のもと、対象となる18歳以下の方を無料で、保護者の方を半額でご招待いたします。

ぜひこの機会に、朗読とオーケストラによる感動体験をお楽しみください。

【実施内容】

「みんなで子ども応援！『のだめカンタービレ』Story Live Orchestra無料ご招待！」

対象となる18歳以下の方を本公演に無料で、保護者の方を半額でご招待いたします。

【申込資格】

◆2008（平成20）年4月2日以降に生まれた方

・無料対象の方はご入場時に年齢確認ができる身分証明書（学生証や保険証、マイナンバーカードなど）をご提示いただく場合がございます。

・同伴の方は、18歳以下2名までに対し1名まで半額となります。

【注意事項】

・小学生のお子様が鑑賞される場合は、必ず保護者の同伴をお願いいたします。

・同伴対象となる「保護者等」には、親の他、成人した兄弟や祖父母等の親族を含みます。

・購入された「同伴者半額席」チケットは、必ず無料対象の18歳以下の方と一緒にご入場ください。同伴での入場が確認できない場合は、当日、一般価格との差額を申し受けます。

・数に限りがあります。予めご了承ください。

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。

【申込方法】

『のだめカンタービレ』Story Live Orchestraホームページ内の

「U18無料チケットについて」からお申込みください。

https://www.tacticart-orchestra.com/nodame-storylive

【公演内容】

世界初！（※1）朗読×オーケストラによる「生の感動体験」をここに

人気漫画『のだめカンタービレ』の世界を、朗読とオーケストラの生演奏で楽しめるスペシャルなコンサート。R☆Sオーケストラ結成からコンサート成功までのストーリーを原作に沿って描き、『ブラームス交響曲第1番ハ短調Op.68（全楽章）』でクライマックスを飾ります。

アニメ版キャストの川澄綾子・関智一らによるオリジナル脚本の朗読と原作イラストに、オーケストラが奏でる音楽が重なり合い、まるで“のだめ”の世界に入り込んだような感覚に！唯一無二の感動をぜひお楽しみください。

＊朗読は収録した音声を使用します

※1 （2025年3月時点）『のだめカンタービレ』Story Live Orchestra製作委員会調べ 『のだめカンタービレ』を原作とした、朗読×オーケストラ公演として

2025年7月 東京オペラシティコンサートホール開催時の様子2025年7月 東京オペラシティコンサートホール開催時の様子2025年7月 東京オペラシティコンサートホール開催時の様子＜公演名＞

『のだめカンタービレ』 Story Live Orchestra

＜日時＞

2026年7月29日(水)

開場：18時00分 開演：19時00分（終演：21時30分予定）

＜会場＞

札幌文化芸術劇場 hitaru（札幌市中央区北1条西1丁目）

＜主催＞

タクティカート／HTB北海道テレビ／道新文化事業社

＜制作＞

タクティカート

＜後援＞

当別町教育委員会

＜特別協力＞

(C)二ノ宮知子・講談社／『のだめカンタービレ』Story Live Orchestra製作委員会

＜入場料金＞

S：9,900円／A：7,700円 ※未就学児入場不可

＜チケット販売＞

道新プレイガイド https://doshin-playguide.jp/ticket/detail/1917

市民交流プラザチケットセンター（北1西1 札幌市民交流プラザ2階）

セイコーマート店内マルチコピー機（セコマコード：A26072901）

チケットぴあ（Pコード：327-410）https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2618005

ローソンチケット（Lコード：11929）https://l-tike.com/

＜公式サイト＞

https://www.tacticart-orchestra.com/nodame-storylive