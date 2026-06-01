P NATIONが初めて世に送り出すガールズグループ「Baby DONT Cry（ベイビードンクライ）」のBaby DONT Cry JAPAN OFFICIAL FANCLUBがオープン！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、韓国新人アイドルグループ「Baby DONT Cry（ベイビードンクライ）」のオフィシャルファンクラブを2026年6月1日（月）にオープンいたしました。

Baby DONT Cry JAPAN OFFICIAL FANCLUB「Cherries JAPAN」では、会員限定のチケット先行、MOVIEなどここだけでしか見ることができない様々なコンテンツをお届けします！

▼Baby DONT Cry JAPAN OFFICIAL FANCLUB「Cherries JAPAN」

URL：https://babydontcryjapan.com (PC・スマートフォン)

※対応言語：日本語

▼会費

年会費

【国内会員】6,600円(税込)

【海外会員】60.00USD（tax-exclusive）

▼コンテンツ内容

■TICKET

会員チケット先行予約にお申込みいただけます。

※チケットの確保を確約するものではございません。

※対象外となるイベント・公演もございます。

※優先度は先行によって変更される場合があります。

■MOVIE

メンバーからのメッセージやファンクラブ限定のオリジナル企画をお届け！

■PHOTO

ライブの写真など、他では見ることのできない写真をお届け！

■Q&A

皆さまからの質問をメンバーが答えます！

■DIGITAL MEMBER'S CARD

ニックネームを表示したデジタル会員証が発行されます。

※マイページに表示されます

■バースデーメッセージ

お誕生日を迎えた会員様へ、Baby DONT Cryからのお祝いメッセージをお届けします。

▼プロフィール

Baby DONT Cry（読み：ベイビードンクライ）

イヒョン、クミ、ミア、ベニの4人で構成された、世界的アーティストPSY（サイ）が率いるP NATION（ピーネーション）初の新人ガールズグループ。デビューシングル『F Girl』のミュージックビデオは、公開からわずか4日で2,000万回再生を突破し、爆発的な反響を呼んでいる。

Baby DONT Cry独自の音楽ジャンルである『Baby Rock （ベイビーロック）』は、愛らしく天真爛漫なビジュアルの中に、しっかりとした自己確信と真摯さを込めた音楽であり、音楽を通して大胆ながら憎めない魅力を発揮することが特徴である。

▼Baby DONT Cry JAPAN OFFICIAL FANCLUB「Cherries JAPAN」ご入会はこちらから

https://babydontcryjapan.com

【「Fan+Kit」サービス概要】

「Fan+Kit」（読み：ファンプラスキット）は、約300アーティストのファンクラブ運営を行う株式会社Fanplusが提供する、アーティストのためのファンクラブプラットフォームです。

アーティストの規模に関わらず、アーティストならだれでも初期・導入費用不要で、アーティスト自らファンクラブの立ち上げ、運営が可能です。すでに幅広いアーティストにご利用いただいており、会員限定コンテンツはもちろん、会員管理をはじめとしたファンクラブ運営に必要な機能がパッケージされています。

▼URL

https://fanpla.jp/feature/fanpluskit

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus（ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

ＵＲＬ ： https://fanplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@ml.fanplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。