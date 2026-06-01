【6月27日】通信制高校×不登校小中学生「スポーツ大会」開催

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する通信制サポート校「NIJIN高等学院」と、不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」は、2026年6月27日（土）12:00～15:00、みらい館大明（東京都豊島区）にて、「ニジ高×ニジアカ スポーツ大会2026」を開催いたします。

本イベントは、全国からメタバース空間で学ぶ子どもたちがリアルで集い、交流や挑戦を楽しむスポーツイベントです。企画・運営には生徒自身も関わっており、子ども主体で準備が進められています。

不登校35万人時代。“自分に合った学び”をどう支えるか

2024年度の文部科学省の調査では、小・中学校における不登校児童生徒数は過去最多の35万3970人となり、12年連続で増加しています。

いま、“学校に行けない子ども”ではなく、“自分に合った学び方を選ぶ子ども”をどう支えるかが、社会全体の課題となっています。

NIJINアカデミー・NIJIN高等学院には、不登校経験のある子どもや、オンライン中心で学ぶ子どもたちが全国から集まっています。

高校生の「みんなで会いたい！」から始まった

今回のスポーツ大会は、NIJIN高等学院に通う高校生の

「オンラインだけじゃなく、リアルでもみんなで集まりたい」

「スポーツを通して、もっと仲良くなれる場をつくりたい」

という声からスタートしました。

最初はひとりの想いでしたが、その想いに共感したニジ高生やニジアカ生たちが少しずつ集まり、現在は実行委員として、生徒主体で準備が進んでいます。

競技内容やチームづくり、当日の企画まで、子どもたち自身がアイデアを出しながらつくり上げています。

1月に行われたNIJINアカデミー運動会の様子子どもだけでなく、親子競技も実施

“勝ち負け”だけじゃない、新しいスポーツ大会へ

当日は、オープニングで歌とダンスのステージを実施するほか、本気のリレーや、運動が苦手な子でも参加しやすいレクリエーション競技などを予定しています。

「速く走れるか」だけではなく、

・自分らしく表現する

・誰かと協力する

・体を動かす楽しさを感じる

ことを大切にしながら、子どもたち一人ひとりが安心して挑戦できる場を目指しています。

イベント概要

イベント名：ニジ高×ニジアカ スポーツ大会2026

日時：2026年6月27日（土）12:00～15:00

会場：みらい館大明（東京都豊島区池袋3-30-8）

対象：NIJINアカデミー・NIJIN高等学院 生徒

主催：株式会社NIJIN

学校概要

学校名 ： NIJIN高等学院

形 態 ： オンライン中心の通信制高校サポート校

対 象 ： 全国の中学卒業見込みの方および既卒の方

公式サイト：https://highschool.nijin.co.jp/

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/