15 前田 怜緒選手 契約合意(新規)のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、#15 前田 怜緒選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

なお、契約期間は2028-29シーズンまでの3年契約となります。

#15 前田 怜緒 -Reo Maeda-

ポジション

SG/SF

身長/体重

191cm/86kg

生年月日

1997年9月15日

出身地

宮城県

出身校

白鷗大学

経歴[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/409_1_479221fb6ca72e2db02d4e718c2fcd6b.jpg?v=202606020351 ]

契約期間

2028-29シーズンまでの3年契約

※2028-29シーズンはプレイヤーオプションとなります。

前田 怜緒選手 コメント

茨城ロボッツのファン・ブースターの皆さん、はじめまして。

前田怜緒です。



Bプレミア初年度を、茨城ロボッツという素晴らしい組織のもとでプレーできることを、大変嬉しく思います。

ブースターの皆さんに「応援してよかった」と思っていただけるよう、全力でプレーします！



アダストリアみとアリーナで皆さんとお会いできる日を心から楽しみにしています。

熱い応援、よろしくお願いします！

落 慶久GM コメント

前田 怜緒選手と、2026-27シーズンから2028-29シーズンまでの3年契約(プレーヤーオプション付き)の合意に至りました。



前田選手が、今までのキャリアで培った経験を活かしながら、選手として更に飛躍するであろうこれからの3シーズンを、茨城ロボッツで共に戦ってくれることを大変嬉しく思います。今回の「3年契約」という長期コミットメントは、茨城ロボッツと共に「勝つ文化」の黄金期を築き上げるという強い覚悟の証明です。

前田選手は、191cmという恵まれたサイズを持ちながら、卓越したゲームメイク、鋭いドライブ、そして高いシュート精度を兼ね備えた、極めて希少価値の高い「大型コンボガード／ウイング」です。ディフェンスにおける高い強度とリーダーシップも含め、コート上のどのポジションからでも試合を支配できるその能力は、まさに我々が次のステージへ進むための「ゲームチェンジャー」となります。



また、前田選手の持つ「高い競争心」と「勝利にこだわる」メンタリティは、B.PREMIERの舞台で大きく飛躍し、ステップアップしていこうとする茨城ロボッツに欠かせないものであり、あらゆる局面でチーム全体に素晴らしいパワーと影響力を発揮してくれると確信しています。

ファン・ブースターの皆さま、茨城ロボッツの未来の象徴の一人となる前田選手へ、最高の熱量での歓迎をお願いいたします。そして、新時代へ向けて準備が整ったこれからのロボッツの快進撃に、どうぞ大いにご期待ください。