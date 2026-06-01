株式会社NOAH、韓国・全羅南道農水産食品の日本市場進出に向けたMOUを締結

株式会社ＮＯＡＨ

日本国内で物流・流通事業を展開する株式会社NOAHは、韓国・全羅南道および日本のホームショッピング・通信販売専門企業であるForty-fourとともに、「全羅南道農水産食品の日本市場進出および輸出拡大に向けた業務協約（MOU）」を締結したことを発表しました。

本MOUは、全羅南道の農水産食品の日本市場進出を促進し、TVホームショッピングやBtoB流通網を活用した安定的な輸出基盤を構築することを目的として締結されたものです。全羅南道は地域農水産食品の海外販路拡大を支援し、Forty-fourは日本国内におけるTVホームショッピングおよび通信販売マーケティングを担当します。株式会社NOAHは、日本現地の実行パートナーとして、輸入・通関、商品保管、在庫管理、配送、顧客対応、流通チャネル連携など、実際の運営全般を支援します。

全羅南道は、韓国南西部に位置する広域自治体で、豊かな農水産資源を有する地域です。今回の協約を通じて、同地域の優れた農水産食品を日本市場に紹介し、日本の消費者および流通事業者に向けて販売機会を拡大していくことを目指します。

日本市場で海外食品を安定的に販売するためには、単に商品を紹介するだけでは十分ではありません。食品の輸入届出、原材料およびアレルギー情報の確認、日本語表示、保管・在庫管理、配送、顧客対応など、多岐にわたる現地手続きと運営体制が必要となります。

株式会社NOAHは、こうした日本市場参入の過程で必要となる実務を現地で支援します。韓国食品が日本の消費者へ安定的に届けられるよう、輸入・通関手続きをはじめ、商品保管、在庫管理、出荷、配送、顧客対応、流通チャネルとの連携まで、一連のプロセスを担います。

特に今回の協力は、韓国の自治体による輸出支援政策と、日本現地企業の実行力が結びついた事例である点に意義があります。全羅南道の優れた農水産食品を日本の消費者や流通事業者へ紹介するとともに、実際の販売および継続的な流通につなげるための基盤づくりを目指します。

ともに参加するForty-fourは、日本のホームショッピングおよび通信販売分野における専門性を活かし、商品企画、広告・映像制作、販売戦略の立案などを支援する予定です。株式会社NOAHは、Forty-fourの販売・マーケティング機能と連携し、商品供給や物流運営が円滑に行われるよう、日本現地の実行パートナーとしての役割を担います。

株式会社NOAHは、本事業を通じて、全羅南道農水産食品のTVホームショッピング進出およびBtoB流通網の拡大を支援し、日本国内における販売チャネルの多様化に貢献していく方針です。また、商品が一過性のイベントにとどまらず、日本市場で継続的に流通できるよう、保管、配送、顧客対応、流通事業者との連携など、販売後の運営体制まで支援します。

株式会社NOAHの担当者は、「日本市場で海外食品を安定的に販売していくためには、商品の魅力だけでなく、輸入・通関、保管、配送、顧客対応、流通網との連携までを含めた現地運営体制が重要です。株式会社NOAHは、日本現地で培ってきた物流・流通の専門性を活かし、韓国の優れた農水産食品が日本市場に安定的に定着できるよう支援してまいります」と述べました。

株式会社NOAHは今後も、韓国の地方自治体、食品企業および関係機関との連携を拡大し、日本市場進出に必要な輸入・通関、物流、流通、販促、顧客対応までを包括するワンストップ支援体制を強化していく方針です。

また、今回の全羅南道との協力事業とは別に、株式会社NOAHは、日本の消費者が韓国食品と直接出会えるオフラインでの接点づくりにも取り組んでいます。今後は、中野マルイでのポップアップイベントなど、日本国内の流通チャネルと連携した販促事業を通じて、韓国食品の認知度向上と販売機会の拡大を目指しており、今後の展開が期待されます。

■【問い合わせ先】 株式会社NOAH（https://www.noahcompany.jp/）電 話：03-5849-4909メール：sionsts@noahcompany.net担 当：コン ビョンジュン