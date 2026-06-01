ノーブルホームが参画する防災・防犯教育の先進的取り組み

株式会社ノーブルホーム

株式会社ノーブルホーム（代表取締役社長：福井 英治）は、損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）および茨城県警察本部（本部長：滝澤 幹滋、以下「茨城県警」）と連携し、「逃げ地図※」と「地域安全マップ」を作成する学校授業に専門家として参画しました。

※「逃げ地図」は株式会社日建設計の登録商標です。

住宅販売の専門知見を教育現場へ

本授業では、ノーブルホームが建築家としての目線と防災の観点から専門的知見を提供。子どもたちが地域の危険箇所と安全な場所を地図にまとめる過程で、住宅・建築の専門家として、より実践的で信頼性の高い防災・防犯教育を実現しています。

複合的リスク対応能力の育成

このワークショップの特徴は、災害時の避難経路を示す損保ジャパンの「逃げ地図」と、日常生活の犯罪リスクを可視化する茨城県警の「地域安全マップ」を同時に作成することです。子どもたちは実際に地域を歩いて回ることで、防災と防犯の両面から地域を理解し、複合的なリスク対応能力を身につけることができます。

茨城県全体への展開を目指す

笠間市立宍戸小学校での実施を皮切りに、今後は茨城県全体への展開を目指していきます。ノーブルホームは、今後も「安心・安全な地域づくり」への貢献を通じて、次世代の防災・防犯意識向上に取り組んで参ります。

【会社概要】

株式会社ノーブルホーム

所在地：茨城県水戸市笠原町1196-15

代表者：福井 英治

TEL：029-305-5555

URL ：https://www.noblehome.co.jp/

事業内容：注文住宅の請負ならびに設計、施工管理

建売住宅の施工販売

宅地の企画開発、販売

外構工事の設計、請負、施工管理

家具の販売、コーディネート

リフォームの請負ならびに設計、施工管理

損害保険、生命保険代理店業務

資産開発提案（集合住宅建築の設計・請負・施工管理）

特殊建築(非住宅）の設計・請負・施工管理

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ノーブルホールディングス

広報部 平澤 孝幸

mail:noblehome.pr@noblehome.co.jp