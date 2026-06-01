奈良市お試し移住制度に「まち案内」が追加！―観光地から“暮らす街”へ

奈良市役所

◆ 3年連続「利用満足度100％」のお試し移住制度に新展開！

奈良市では、本市への移住・定住を検討している方を対象に、「観光」ではなく「暮らし」を体験する宿泊費を補助する「お試し移住支援制度」を令和3年度より実施しています。3年連続で利用満足度100%を達成している本制度において、さらなる移住促進を目指し、令和8年6月より新たなサービスを追加いたします。滞在先の宿泊施設オーナーが地域の生活環境を直接同行して案内する「まち案内（暮らし案内サービス）」を開始し、移住希望者と地域とのより深いマッチングを図ります。

WEBやパンフレットだけでは見えてこない、スーパー、病院、公共施設へのアクセスや地域の雰囲気など、地元を知り尽くした宿主だからこそ語れる「リアルな奈良の暮らしやすさ」を利用者に直接体感してもらうことで、移住後のミスマッチを防ぎ、スムーズな定住へと繋げます。

１．新サービス「まち案内」の概要

お試し移住の滞在中に、希望者に対して宿泊施設のオーナー等が一緒に対象エリアを歩き、移住検討者の知りたい「生活目線」に絞った案内を行います。

開始日 ：2026年6月1日（月）

公開先 ：移住ポータルサイト「ならりずむ。」

URL：https://www.city.nara.lg.jp/site/nararhythm/125150.html

〇「まち案内」で体験できることの例

・生活インフラの確認： スーパーやドラッグストア、病院など、日常生活に欠かせない施設へのご案内

・交通アクセスの体感： 最寄り駅やバス停までのルート、通勤・通学の利便性のご案内

・地域コミュニティの紹介： 市役所や公共施設、地元住民が集う交流拠点のご案内

・日常の雰囲気： 観光ルートから外れた静かな住宅街や、地域の暮らしやすさが分かる周辺散策

〇「まち案内」対応宿泊施設（全6施設）

・and smiles hostel

・ゲストハウス楓

・ゲストハウスるーのす

・奈良柳生邸

・西村邸

・農家民宿野の花

〇担当者コメント（奈良市 広報課 移住歓迎担当）

奈良で暮らすことを考えるとき、実際に街を歩いてみないと分からないことがたくさんあります。スーパーまでの距離感や、病院・公共施設への行きやすさ、街の雰囲気。そうした日々の暮らしに関わる感覚を、地域をよく知る宿泊施設のオーナー様による「まち案内」で、より身近に感じていただけたらと思っています。

２．「お試し移住支援制度」利用実績（令和7年度）

令和3年度～令和7年度の総実績

３．奈良市の移住関連情報

- 奈良市の社会動態では、7年連続転入超過（転出者より転入者が多い状態）で、 2025年の転入超過数は＋424 人- 「共働き子育てしやすい街ランキング 2025」（日本経済新聞社、日経xwoman）では、関西エリア2位 ・全国7位！3年ぶりの全国ベスト10入り！

詳細ページ:「【速報】奈良市が関西2位・全国7位！共働き子育てしやすい街ランキング2025(https://www.city.nara.lg.jp/site/nararhythm/253946.html)」

〇奈良市

奈良市は古都の歴史と現代の暮らしが調和する街です。数多くの世界遺産や寺社が点在し、四季折々の自然に囲まれた環境で、文化・景観を日常的に感じることができます。大阪・京都へ電車で30～40分とアクセスが良く、通勤・通学や週末のお出かけにも便利。「移住ガイドブックの請求」や「オンライン移住相談」なども受付中。移住前の情報収集や暮らし体験にぜひご利用ください。

お試し移住支援制度

概要：お試し移住目的で、対象宿泊施設を利用いただいた場合、宿泊経費の一部を給付します

給付額：1人1泊あたり2,000円分（最大2万円）

対象者：奈良市に移住を検討されている方

▶詳細はこちら(https://www.city.nara.lg.jp/site/nararhythm/125150.html)

移住に関する資料請求（無料）

奈良市の魅力を紹介するパンフレットをご希望の方に送付します！

▶資料請求フォームはこちら(https://www.city.nara.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=12)