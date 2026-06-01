【DOD】キャンプでも自宅でも使える大人気フロアソファ「ザシキソファ」に待望の新色ブラウンが登場！

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するアウトドアブランド「DOD（ディーオーディー）」は、家外兼用で使える折りたたみ式フロアソファ「ザシキソファ」の新色「ブラウン」を2026年5月29日より発売しました。

同製品は、キャンプで定着している「お座敷スタイル（ロースタイル）」の居住性を向上させるアイテムとして、発売以来クチコミやSNSを中心に多くの支持をいただいております。靴を脱いで足を伸ばし、家のようにリラックスできるお座敷スタイル特有の快適性はそのままに、従来の課題であった「背もたれがないことによる身体の負担」をクッション性とリクライニング設計でクリア。アウトドアだけでなく、自宅のリビングでも快適にくつろげる空間を作り出せるフロアソファとなっています。

既存色のグレーを展開するなかで、ユーザーの皆様から「ウッド調やタンカラーのキャンプ用品に合わせやすい色が欲しい」といったご要望を多くいただき、新色「ブラウン」を新たにラインナップへ追加いたしました。



製品ページ：https://www.dod.camp/product/c2_059_gy/(https://www.dod.camp/product/c2_059_gy/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

※1人用のコンパクトモデル「ザシキソファハーフ」のブラウンカラーにつきましては、後日発売を予定しております。

「ザシキソファ」の特徴

1. 3段階のリクライニングと、座布団が分離する2WAY仕様

背もたれはシーンや好みに合わせて3段階の角度調整が可能です。さらに今回の新モデル（ブラウン）からは、足元のクッションパーツを切り離せる2WAY仕様を搭載。繋げて足を伸ばせるロングソファとして使うだけでなく、パーツを分離させて「ソファ＋座布団」として対面配置にするなど、テント内やリビングの限られたスペースに合わせて自由にレイアウトを変更できます。

2. 屋内外で扱いやすい、防水・撥水加工によるメンテナンス性

荷物の運搬や車への積載、テント内での結露など、キャンプ特有の汚れや水濡れのリスクを考慮した設計となっています。 座面生地には撥水加工を施しており、飲み物などをこぼした際も拭き取りやすい仕様です。また、地面に接する底面（フロア生地）には耐水圧2,000mmの防水素材（ラミネートPVC）を採用。車載時や撤収時に付着した土や泥汚れも簡単に落とすことができます。

3. 厚さ13cmに収まる三つ折り構造と、持ち運びに便利なハンドル付き

座面生地フロア生地

スチールフレームによる安定性とクッション性を備えながらも、収納時の厚みはわずか13cm。部屋の隙間や、車の積載スペースにも効率よく収納できます。持ち運びに便利なハンドル付きで、片手でもバランスよく搬送することが可能です。

■レイアウトイメージ

■DODスタッフのヒトコト

ロゴ刺繍入りでかキノコテント（T6-057-RD）ナニゲニーテーブルL（TB6-017-BK）でかキノコタープ（TT5-074-BR）カマザシキM（ZS5-718-BR）わがやのテントL（T5-869-TN）カルカルカゾクテーブル（TB6-076-BK）

企画担当のヒトコト

「なぜ今までブラウンが無かったのか」と毎晩枕を濡らす日々でしたが、ついに完成しました。

「本当は家でゴロゴロしていたい、でも自然は感じたいねん」そんな私のワガママから生まれた製品で、これでシェフレルシェルフ、スゴイッステーブルに続き、キャンプ場と自宅リビングの境界線を消滅させる私の計画がまた一歩前進しました。

今回追加された座布団の分離機能を使えば、「俺はソファで寝転がるから、お前はそっちの座布団な」という円満なパーソナルスペースの構築も可能。ぜひ、大自然の中で堂々とダラダラしてください。

広報オガワのヒトコト

グレーもかっこよくて好きですが、温かみのあるブラウンがとっても可愛くて発売が決まって本当に嬉しいです！

■スペック詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/338_1_1f1b1ba63f37c85fd663be2dee69e589.jpg?v=202606020351 ]

※販売先一覧は、各詳細ページよりご確認ください。

※映画・TV プログラム・誌面づくりの撮影用小道具として、またイベントでの使用等、製品の貸し出し、プレゼント企画につきましてもお気軽にお声掛けください。

※紙面掲載等で高画質画像が必要な場合は別途ご連絡ください。

■ブランド情報

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

ブランドページ：https://www.dod.camp/

ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP

公式アプリ：https://www.dod.camp/app/

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