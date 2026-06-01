「#トミと新たな景色を」応援キャンペーンを2026年6月4日（木）からスタート

アシックスジャパン株式会社

アシックスジャパンはこのたび、サッカーの冨安健洋選手を応援する「#トミと新たな景色を」応援キャンペーンを2026年6月4日（木）からスタートします 。

本キャンペーンは、冨安選手と向き合い、足元から支え続けてきたアシックスが活躍を後押しするために企画しました。サポーターはもちろん、日々の生活の中でそれぞれに挑戦し、新たな一歩を踏み出そうとしているさまざまな人の心に響く大きな応援の渦へとなることを目的としています。

アシックスの「Sound Mind, Sound Body」というブランドスローガンは創業哲学の「健全な身体に健全な精神があれかし（Anima Sana In Corpore Sano）」を由来としており、運動によって心も身体も充実できることを表しています。

本キャンペーンは、単に復帰を待っていたのではなく、冨安選手の世界大会へかける想いに対して妥協しないモノづくりに向き合う姿勢でサポートしてきたアシックスとともに、冨安選手を応援してほしいという願いが込められています。

■ 「#トミと新たな景色を」応援キャンペーン概要

本企画は、アシックス公式Xアカウント（@ASICS_JP）にて実施するユーザー参加型のキャンペーンです。参加方法は、公式アカウントをフォローの上、指定のハッシュタグ「#トミと新たな景色を」を付けてポストすることで参加いただけます。冨安選手への熱い応援メッセージとともに、奮ってご応募ください。

また参加者への特典として、オリジナルイラスト壁紙をご用意しています。デザインを手がけるのは、冨安選手と同じ福岡県出身の人気サッカーイラストレーター・Hiroki Miyauchiさん（@hiroki.38）です。アスリートの躍動感を繊細かつスタイリッシュに描き出すイラストで、多くのサポーターから支持を集めています。

参加者には、冨安選手のサイン入りグッズ やHiroki Miyauchiさん監修の冨安選手のイラストが入った限定オリジナルグッズなど、豪華な参加特典を抽選で用意しています。

▼アシックス公式Xアカウント

公式X：https://x.com/ASICS_JP

■ 「#トミと新たな景色を」応援キャンペーン始動イベント

キャンペーンの初日となる6月4日（木）には、一般体験イベントを開催いたします。イベントでは、会場に設置されたパネルに冨安選手への応援メッセージを記入する参加型コンテンツを実施いたします。参加者にはHiroki Miyauchi（@hiroki.38）さんデザインのオリジナルイラストステッカーを配布いたします。

イベントの冒頭では、本キャンペーンの特別アンバサダーである元サッカー日本代表の中澤佑二さん、お笑い芸人のワッキーさん（ペナルティ）が登場し、参加者に限定オリジナル応援グッズを手渡しします。

日時：2026年6月4日（木）12:30～17:00

会場：OPENBASE SHIBUYA（東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング）

ゲスト：中澤佑二（元サッカー日本代表）、ワッキー（ペナルティ）

※ゲストによるノベルティー配布は12:30~13:00

主なプログラム：

・来場者がパネルにメッセージを記入できる参加型コンテンツ

・限定オリジナル応援グッズの配布