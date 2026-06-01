韓国発「UNIX MASTER DO」美容室向け展開開始

株式会社QUADS

本製品は、10万RPM BLDCモーターによる速乾性能と、

日本市場向けに再設計されたプラズマイオン仕様を特徴とした次世代型ヘアドライヤーです。

近年、美容業界では「速乾性」だけではなく、静電気抑制や髪表面のまとまり、

質感への関心が高まっており、日常的に使用する美容機器に対しても高い機能性が求められています。

UNIX は、こうした市場背景を踏まえ、美容師の現場ニーズに応える

プロフェッショナルモデルとして、日本国内での展開を開始いたします。

また、先日開催された美容業界向け展示会ビューティーワールド2026では、

多くの美容師・サロン関係者に実機体験を実施。

特に反応が高かった機能の一つが、「SONIC BOOST BARREL」です。

本機能は、直線的な風ではなく、渦を含んだ風を生み出す独自設計を採用。

髪を持ち上げながら自然に流れをつくり、まるでトップ美容師がブローしたような立ち上がりと毛流れをサポートします。

風が髪全体へ効率的に広がることで、通常よりも速く乾かしやすい設計となっており、

サロンワークにおけるドライ時間の短縮にも貢献します。

さらに、展示会ではプラズマイオン機能の実験動画にも高い関心が集まりました。

静電気を抑えることで、微細なほこりの付着を抑制する様子や、髪表面のまとまりの違いを可視化した比較展示に対して、多くの美容師・サロン関係者から反響をいただいています。

また、Instagramにおいては月間400万impを達成、

美容感度の高いユーザー層・美容師層を中心に認知が拡大しています。

製品特徴

・10万RPM BLDCモーターによる高風速設計

・日本向けに再設計されたプラズマイオン仕様

・静電気を抑え、まとまりのある仕上がりをサポート

・軽量設計による日常使用・サロンワークへの対応

今後の展開について

今後は、日本全国の美容室を中心に展開を進め、プロフェッショナルの現場での評価を軸にブランド価値を構築しながら、段階的に一般市場への拡大を図ってまいります。

導入サロン情報についても、順次公開予定です。

▼公式サイト：https://unix-japan.jp/

※韓国No.1：韓国内ヘアドライヤー市場販売シェア基準

※Instagram imp数：自社アカウント累計データより

■商品概要

商品名：MASTER DO（UN-A9500JP）

販売価格：38,000円

販売時期：2026年6月1日（月）/サロン専売

■会社概要

社名 ： 株式会社QUADS

所在地： 〒153-0063東京都目黒区目黒2-9-6目黒ベガタワー1F

会社HP： https://quads.co.jp/



