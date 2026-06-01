ハゲタカシリーズの真山仁、初のクラファン。開始12時間で300万円達成！1,000万円を超えた今、より多くの同志を募り、日本の“国家破綻”を止めるチーム「デフォルトバスターズ」結成を発表

有限会社メイジング・カンパニー

■ 異例のスピードで1,000万円達成！支援の輪が急速に広がる背景

真山仁事務所（東京都文京区、代表：真山仁）が2026年5月8日（金）よりCAMPFIRE(https://camp-fire.jp/)にて開始した、小説家・真山仁による初のクラウドファンディング『デフォルトピア』共同創作プロジェクト(https://camp-fire.jp/projects/911582/view)が、開始わずか12時間で当初の目標金額である300万円を達成いたしました。

その後も全国の読者や危機感を共有する同志からの支援が途絶えず、本日6月1日現在で支援者数350人、総支援額1,000万円超えを達成しました。

この異例とも言える反響の大きさは、単に「小説を読む」だけにとどまらず、「日本の国家破綻というリアルな危機に対して、エンターテインメントの力を通じて正面から向き合い、共に考えたい」という現代社会に生きる人々の強い危機感と、真山仁の投げかけるメッセージへの共感の表れだと受け止めています。

■ 新たな挑戦：「デフォルトバターズ」の結成と「支援者500人」

この熱い支援の波を受け、私たちはプロジェクトをさらに一歩進めるため、新たなネクストゴールを設定いたします。

目指すのは、金額の壁を超えた「支援者数 500人」の達成です。

そして、この500人の同志とともに、日本を国家破綻の危機から救うためのアクションプラットフォーム「デフォルトバスターズ」を正式に結成することを発表いたします。

【デフォルトバスターズの活動概要】

単なるファンクラブではなく、日本の未来を憂い、行動を起こすためのコミュニティで、支援者全員の方に「永久識別番号(シリアルナンバー)」を発番いたします。

みなさまからいただいた支援金の一部を、2026年12月末に完成予定の小説『デフォルトピア』をテキストにした、次のような活動費用に充当します。

（例）

▼未来予測の勉強会の開催：

真山仁や各界の専門家を交え、「国家破綻の回避方法」、「国家破綻後のサバイバル方法」について具体的な知恵を出し合う場を創出します。

▼次世代への継承活動：

「生まれてよかったと思える日本」を次の世代に引き継ぐための、コミュニティ初の持続可能な提言活動を行います。

■ 真山仁からのメッセージ

小説家：真山 仁（まやま じん） 代表作：経済小説『ハゲタカ(https://mayamajin.jp/hagetaka/index.html)』シリーズ ほか(https://mayamajin.jp/books/index.html)

開始12時間での当初の目標額300万円達成。そして1,000万円を超えた現在の状況に、驚くとともに、胸が震えるほどの責任を感じています。これは、今の日本に対する多くの方々の『強い不安』と『現状を変えたいという意志』の現れに他なりません。

未来を変えるのは、一人の小説家ではなく集まった同志の皆さん一人ひとりの力です。今回、新たに「デフォルトバスターズ」の結成を宣言します。500人の仲間で、日本を動かす大きなうねりを起こしたい。国家の未来を傍観者として受け身でただ眺めるのではなく、自ら行動を起こす「デフォルトバスターズ」の一員に、ぜひ名乗りを上げてください。

■ クラウドファンディング概要

プロジェクト名：真山仁『デフォルトピア』共同創作プロジェクト

実施期間： 2026年5月8日（金）～ 6月30日（火）

目標金額（当初）： 3,000,000円（達成済）

現在地（2026年6月1日時点）：支援者数350人／支援総額 10,000,000円

新ネクストゴール：支援者数 500人

プロジェクトURL：

https://camp-fire.jp/projects/911582/view

『デフォルトピア』共同制作プロジェクト QRコード

■クラウドファンディングのリターン・特典

[クラウドファンディングリターンのイメージ]

支援者には、完成後の書籍『デフォルトピア』のお届け＆謝辞（支援者のみなさま）のお名前掲載、制作過程での編集会議への参加機会や出版記念パーティへのご招待、真山仁を講演に招く権利や木々用経営者への真山仁によるインタビューなどを提供します。

■お問合せ先

『デフォルトピア』プロジェクト事務局

山下恭司

mayamajin.db@gmail.com

真山仁事務所(https://mayamajin.jp/index.html)

小説『デフォルトピア』は『オペレーションZ(https://mayamajin.jp/books/operationZ_b.html)』（新潮社）に登場した幻の小説です。

(WOWOWドラマ「連続ドラマW オペレーションZ ～日本破滅、待ったなし～(https://wod.wowow.co.jp/program/116095)」は、2020年3月15日～4月19日まで、毎週日曜夜10時に全6話で放送。Amazon Prime Video(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3Z%EF%BD%9E%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A0%B4%E6%BB%85%E3%80%81%E5%BE%85%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%81%97%EF%BD%9E/dp/B0DH75YZ7V)で視聴可能)

【メディア報道】

Forbes JAPAN

▼2026.04.22 累計270万部『ハゲタカ』の真山仁「財政破綻後の日本」を読者と共同執筆、クラファンで(https://forbesjapan.com/articles/detail/95778)

▼2026.04.23 『ハゲタカ』の人気作家は説く━━AIの嘘はアガサ・クリスティーで迎撃せよ！(https://forbesjapan.com/articles/detail/95779)

▼2026.05.13 「ハゲタカ」のベストセラー作家が、あえてクラファンで世に問う財政破綻後の世界！(https://forbesjapan.com/articles/detail/93458)

▼2026.05.14 クラファンで発表予定「日本財政破綻」の未来恐怖小説。米政治外交の専門家が読んだ(https://forbesjapan.com/articles/detail/93460)

News Connect

▼2026.05.02 【真山仁】財政破綻シミュレーション小説／「絶対ない」神話は必ず崩壊する

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=utLBoQyqiwg ]

zakII

▼2026.05.11 なぜ『ハゲタカ』の真山仁さんがクラファン？ 「国家破綻」への危機感とは(https://www.zakzak.co.jp/article/20260511-KXTWTDDCPVHO5OKEAOD4FZSGPQ/)

TBS「edge23」

▼2026.05.13 真山仁に聞く【edge23特別編】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dUFWqMEEtmw ]

フジテレビ報道局

▼2026.05.15 「ニュース延長戦 はじめます。」 【対談】真山仁 × 松山俊行

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=rfLAriW7HuI ]

テレビ朝日

▼2026.05.23 ANNニュース

真山仁さん クラファンで創作へ 金利上昇のなか 財政破綻描く小説を

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Jpql3rRY99M ]

テレビ朝日 経済部

▼2026.05.23 ANN経済ニュース

【なぜ今？】「ハゲタカ」真山仁が「日本財政破綻小説」をクラファンで執筆する真意

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=Q87SsNyQGEc ]