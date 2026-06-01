【3公演合計200名様ご招待！】「宝塚歌劇 星組」トップスター 暁 千星さん出演公演ご招待キャンペーンを6月3日（水）より開始！

イワタニアイコレクト株式会社

イワタニアイコレクト株式会社（大阪市中央区）は、岩谷産業株式会社のイメージキャラクターである宝塚歌劇団 星組トップスター 暁 千星さんが出演する『RRR × TAKA”R”AZUKA ～√Rama～（アールアールアール バイ タカラヅカ ～ルートラーマ～）』公演に際し、ご招待キャンペーンを実施します。

「キャンペーン特設ページ」で対象商品をご購入いただいた方の中から、先着もしくは抽選で、合計200名様に公演ご招待チケットをプレゼントします。

※キャンペーン対象商品以外の商品も同時にご購入いただけますが、先着もしくは抽選の対象となるのは、特設ページに掲載されている対象商品のみです。

※ご購入は特設ページ以外からでも可能ですが、必ず特設ページにてキャンペーン内容および対象商品をご確認のうえ、キャンペーンコードをご入力ください。

1. 選べる2つの賞（チケット応募の種類）と対象商品

▶キャンペーン特設ページ：https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e06-0715-2026/※対象商品の詳細は「キャンペーン特設ページ(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e06-0715-2026/)」をご覧ください。◆先着：A席チケット賞（合計180名様）

下記対象商品のご購入で、A席チケットをもれなくプレゼント。先着順のため定員に達し次第、受付を終了させていただきます。お早めにご応募ください。

・対象商品：「フジナエクセレントホワイト 4品(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e06-0715-2026fujina/)」（導入化粧水・化粧水・美容液・クリーム 各1本）

◆抽選：S席チケット賞（合計20名様）

下記対象商品のご購入で、S席チケットを抽選でプレゼント。2つのコースからお好きな商品を選んで

ご応募ください。ご購入金額税込3,000円ごとに1口としてご応募いただけます。

【抽選】フジナコース(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e06-0715-2026A/)（合計5名様）

・対象商品：フジナシリーズ全商品（単品・セット含む／トライアルキット・定期コースは除く）

【抽選】健康食品(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e06-0715-2026B2/)・ALALA(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e06-0715-2026B3/)・カセットこんろ(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e06-0715-2026B1/)コース（合計15名様）

・対象商品：健康食品・ALALA・カセットこんろを含む特設ページ掲載商品

※定期コースは除く

2. 公演日程・会場

・日時： 2026年9月13日（日）15:30開演 S席20枚（抽選）A席50枚（先着）

2026年9月15日（火）13:00開演 A席70枚（先着）

2026年10月10日（土）11:00開演 A席60枚（先着）

・会場： 宝塚大劇場（兵庫県宝塚市）

3. キャンペーン期間

2026年6月3日（水）12：00～2026年7月2日（木）23：59まで

4. 応募方法

イワタニ公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」内、「キャンペーン特設ページ(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e06-0715-2026/)」にて対象商品をご購入ください。

※先着と抽選で応募方法が異なります。お間違えのないようご確認のうえ、ご応募ください。

・先着（A席チケット賞）：公演日が指定できます。各公演日の名称が記載された「フジナエクセレントホワイト4品」をご確認のうえ、ご購入ください。

＜ご注意＞

・ご購入完了後の公演日の変更は致しかねます。

・A席チケット賞は定員に達し次第、ご応募を締め切らせていただきます。

・抽選（S席チケット賞）： ご購入のお手続き時に表示される「ご注文確認ページ」で、キャンペーンコード「TKRRR26」を入力すると応募完了となります。（ご購入金額税込3,000円ごとに1口）。

※キャンペーン対象商品以外の商品も同時にご購入いただけますが、抽選の対象となるのは、特設ページに掲載されている対象商品のみです。

※キャンペーンコードの入力がない場合、応募対象外となりますのでご注意ください。

※応募口数に制限はありませんが、ご当選はお一人様につきチケット1枚までとなります。

例）税込3,000円のご購入の場合：1口

税込5,000円のご購入後、別のご注文で税込1,000円のご購入の場合：1口

1回のご注文で税込6,000円のご購入の場合：2口

5. 当選発表・商品の発表

・先着（A席チケット）：ご購入いただいた時点で当選となります。公演の1～2週間前にチケットの発送をさせていただきます。

・抽選（S席チケット）：厳正なる審査・抽選の上、公演の1～2週間前にお送りするチケットの発送をもって当選発表にかえさせていただきます。

※ご当選者は日本国内に在住の方に限るものとし、賞品の発送先は日本国内に限らせていただきます。

6. 注意事項

・賞品（チケット）は、1名様分のチケットとなります。

・公演会場（宝塚大劇場）までの交通費はお客さまにてご負担ください。

・応募事項の記入漏れや不備があった場合はご応募を無効とさせていただきます。

・チケットはいかなる場合（紛失盗難破損持ち忘れ等）でも再発行いたしません。管理保管には十分にご注意ください。

・ご応募（ご購入）後に、ご返品、もしくは商品のお受け取りが確認できない場合、本キャンペーンのご応募を無効とさせていただきます。

・当選の権利、賞品をオークション等に出品して換金することは固くお断りいたします。オークションへの出品等が確認された場合は、当選を無効とし、賞品をご返却いただく場合がございます。

・抽選結果など賞品（チケット）に関するお問い合わせはお受けしておりません。

・本キャンペーンは、以下のいずれかの事象が生じた場合には、応募者の皆さま事前に通知をすることなく、一時的に中断もしくは中止することがございますのであらかじめご了承ください。

なお、以下により応募者が被った不利益または損害について、当社グループは一切の責任を負わないものとします。

●宝塚歌劇団が公演を中止した場合

●「キャンペーン特設ページ」のシステムの保守、点検、 修理などを行う場合

●インターネット回線やサーバーの障害、その他ネットワーク上の障害が発生した場合

●地震などの天災地変、感染症・伝染病、火災、停電その他不可抗力により、本キャンペーンを継続できない場合

●運用上または技術上、本キャンペーンの継続ができなくなった場合

●その他、当社グループが中止せざるを得ないと判断した場合

イワタニアイコレクト株式会社

公式オンラインサイト：https://www.iwatani-i-collect.com/