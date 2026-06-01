モデル・女優の冨永 愛さんが公式オンラインコミュニティ『AT.CLUB（エーティークラブ）』を開設

株式会社ブルズ

日本を代表するトップモデルであり、近年は女優としても圧倒的な存在感を放つ冨永 愛さんが、自身初となる公式オンラインコミュニティ『AT.CLUB（エーティークラブ）』を2026年6月1日にオープンしました。



『AT.CLUB（エーティークラブ）』

https://at-club.com/(https://at-club.com/)

AT.CLUB

美と生き方を内面から育て、未来を拓く、共創型オンラインコミュニティ『AT.CLUB』。

セルフケアやウェルネス・年齢に寄り添った美容など、冨永愛の飾らない本音や自然体の姿に触れながら、共感し合える仲間と共に支え合い学び合うコミュニティです。

【主なコンテンツ】

毎月のテーマに沿って、美容や健康、自分との向き合い方など、さまざまな分野を深掘りする多彩なコンテンツを、毎週配信でお届けします。

１.ショートエッセイ

その時々のテーマに寄り添い、自身の内面を思いのままに綴ります。

メディアでは語りきれない、日常の小さな気づきや価値観に触れるショートエッセイ。

２.ポッドキャスト

「今」感じることを届ける音声コンテンツ。

時にはゲストを招き、ラジオやテレビでは流せない、体温の伝わる対話の中から、人生を豊かにするヒントが見つかります。

３.スペシャル動画

美容・健康・食・マインド。25年以上のキャリアで培った具体的なノウハウを動画で詳しく解説。

自身の心身をアップデートするための「実践的な学び」を配信します。

４.AT. SELECT

本人と運営スタッフが厳選する「愛用品や偏愛スポット（本・レシピ・お店など）」を紹介します。

一流のプロたちが選ぶ「モノとコト」を、あなたの日常に取り入れるためのガイドです。

５.イベント

オンライン・オフラインイベントなど、画面を越えて直接つながる機会を。メンバーと共に熱量を分かち合う、特別な体験を計画しています。

６.オリジナルグッズ

こだわりが詰まったオリジナルグッズの販売。

AT.CLUBの価値観を形にした、日常に寄り添う限定アイテムを展開します。

７.ライブ配信

日々の悩みを直接投げかけ答えをもらえる唯一の場。

質問箱に寄せられた内容をトークテーマに、同じ価値観を持つメンバーと時間を共有することができます。

８.ATC優待

自分らしく人生を楽しみたい全てのひとへ、厳選されたサービスを特別優待としてご提供します。

※「デジタル会員証」を所有する有料メンバー限定特典となります。

９.AT.Friends

冨永愛が信頼を寄せる各分野専門家の方々に参画いただき連載企画を配信します。

より多角的な観点から、自分らしく生きる為のヒントを見つけてもらえると嬉しいです。





冨永 愛からのメッセージ

この度、オンラインコミュニティ「AT.CLUB」を立ち上げる運びとなりました。

AT.CLUBは、年齢や立場にとらわれず、自分らしい美しさや生き方を大切にしたい人たちが集うコミュニティです。

情報があふれ、価値観も多様化する今だからこそ、誰かの正解ではなく、自分自身の感覚を大切にしながら生きることが、より重要になっていると感じています。

この場所が、互いに学び合い、刺激を受けながら、自分らしく前向きに進んでいくためのきっかけになれば嬉しいです。

冨永 愛プロフィール

冨永 愛

冨永 愛

17歳でNYコレクションにてデビューし、一躍話題となる。以後、世界の第一線でトップモデルとして活躍。

モデルのほかテレビやラジオパーソナリティ、イベント、俳優などさまざまな分野にも精力的に挑戦。

俳優としては、2019年放送のTBS日曜劇場『グランメゾン東京』をはじめ、2023年から放送されたNHKドラマ10『大奥』では吉宗役として主演を務め話題となった。

日本人として唯一無二のキャリアをもつスーパーモデルとして、チャリティ・社会貢献活動や日本の伝統文化を伝える活動など、その活躍の場をクリエイティブに広げている。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59044/table/27_1_84aba3206b9c0fd2f76a54284be92c87.jpg?v=202606020251 ]

[YouTubeのお仕事のご依頼の連絡先]

tominagaai.info@bullz.jp

[その他お仕事のご依頼の連絡先]

contact@crossovertokyo.com

株式会社ブルズについて

“少し先を、少し先に”を企業理念に掲げ、世の中を前進させるために何かを成し遂げようとしている人々の課題を、動画・SNSを軸としたアプローチで課題解決する動画プロフェッショナルファーム。

企業のYouTube公式チャンネルの運営やYouTube番組の企画制作、広告CM制作、モデル・インフルエンサーのマネージメント、動画制作のインハウス支援など動画・SNSに関わる事業を主に展開しています。

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